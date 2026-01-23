Decretan prisión preventiva para excarabinera acusada de liderar banda que protagonizó robo a Brinks en Rancagua

El caso del millonario robo a la empresa Brinks ocurrido en 2024 volvió a tomar relevancia tras la detención de una funcionaria de Carabineros, quien fue imputada en la causa y es sindicada como una de las principales líderes de la organización criminal.

Se trata de Claudia Cristina Bustamante Valdivia, quien trabajaba en la subcomisaría Diego Portales de Rancagua, sector donde se perpetró el asalto. De acuerdo con antecedentes levantados por la Policía de Investigaciones de Chile, la imputada sería una de las gestoras intelectuales del delito en el que se sustrajeron más de 11 mil millones de pesos. Dentro de la banda, era conocida como “la jefa” o “la mami”.

Y el tribunal de la región de O’Higgins determinó la medida cautelar de prisión preventiva para la exsargento primero de la Subcomisaría Diego Portales de Rancagua.

A la exfuncionaria policial se le imputan los delitos de robo en lugar no habitado, robo con intimidación, asociación delictual y asociación criminal. Además, es acusada de liderar la banda delictual.

Cabe señalar que en el marco de las indagatorias, también surgieron antecedentes sobre su exmarido, Pedro Enrique Jerez Orella, quien fue desvinculado de Carabineros tras ser acusado de colaborar con una banda dedicada al robo de cajeros automáticos. La pareja contrajo matrimonio en 2000 y se separó en 2020.

Según consigna Meganoticias, el sujeto de 46 años estuvo una década en la institución policial y alcanzó el grado de Cabo Segundo en la 39ª comisaría de El Bosque. En 2011, fue acusado de retrasar un procedimiento policial tras un llamado a la Central de Comunicaciones que alertaba sobre un asalto, con el objetivo de impedir que se controlara el delito.

Tras una investigación interna, fue dado de baja, decisión que apeló ante tribunales. En su defensa, sostuvo que “estuvo llano en cooperar en un principio, con individuos dedicados al robo de cajeros automáticos, retrasando el procedimiento una vez dado el comunicado de Cenco, lo que no llegó a materializar, sino que por el contrario, entregó información de los delitos a la Policía de Investigaciones”.

Según documentos judiciales, también declaró que habría sido incitado por colegas de la comisaría a participar del delito, en un episodio que terminó con otros ocho carabineros desvinculados. Sin embargo, la Corte Suprema ratificó su expulsión de la institución.

Jerez registra además antecedentes por pensión alimenticia y podría ser considerado como una línea de investigación en torno al robo a Brinks, que sigue siendo objeto de diligencias judiciales.

