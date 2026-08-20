Decretan prisión preventiva para dos sujetos que dispararon contra la municipalidad de Coquimbo

El Juzgado de Garantía de Coquimbo decretó prisión preventiva para dos sujetos imputados por efectuar disparos contra la Municipalidad de Coquimbo el pasado 30 de julio. Ambos fueron detenidos por efectivos del OS9 de Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la formalización, los imputados se trasladaron en un vehículo por Avenida Costanera hasta las ruinas del Mercado del Mar. Una vez en el lugar, descendieron del automóvil portando armas calibre 9 milímetros y efectuaron reiterados disparos contra el edificio consistorial.

Producto del ataque, los sujetos habrían provocado daños avaluados en 500 mil pesos en los ventanales termolaminados de la municipalidad.

La Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, medida que fue acogida por el tribunal. Además, el Juzgado de Garantía estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

El fiscal Claudio Correa explicó que parte importante de las diligencias estarán enfocadas en establecer la dinámica de los hechos y vincular a los imputados con los disparos.

"Los medios de prueba más importantes son los análisis balísticos de las trayectorias de disparos, también la recopilación de cámaras, de todo un barrido de cámaras que se hizo del sector en horarios previos, el horario propiamente tal de los disparos y posteriores a aquellos, y las declaraciones de testigos que se pudieron individualizar".

Por su parte, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, envió un mensaje a la ciudadanía tras la detención de los sujetos, quienes fueron formalizados por disparos injustificados y otros delitos que generaron conmoción en la comuna.

El persecutor enfatizó que la Fiscalía se encuentra trabajando junto con las policías "poniendo lo mejor de nosotros" para identificar a los responsables de delitos y ponerlos a disposición de la Justicia.

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