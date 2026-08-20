Acusan que carabineros habrían forzado a dos alumnos a desvestirse durante procedimiento en liceo de Quellón: Presentan denuncia en Fiscalía

La dirección del Liceo Rayen Mapu de Quellón, en la región de Los Lagos, denunció que carabineros habrían forzado a dos estudiantes a desvestirse durante un procedimiento policial llevado a cabo el lunes 17.

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chiloé detalló en un comunicado que "producto de una activación de protocolo establecido en nuestro reglamento interno actuando bajo la sospecha de hurto de un elemento personal de un estudiante, se desencadena una falta gravísima hacia dos estudiantes de nuestra institución, donde efectivos policiales de Carabineros de Chile exceden sus atributos de funcionamiento en la revisión de mochilas y vulneran gravemente la integridad de dichos estudiantes exponiéndolos a un vejamen frente a sus compañeros”.

Por su parte, el centro de alumnos del establecimiento indicó que “a uno de ellos se le habría solicitado quitarse el polerón y las zapatillas y, además, se le habría levantado la polera frente a sus compañeros”.

Añaden que “al segundo estudiante se le habría solicitado quitarse pantalones, polerón, polera y zapatillas, para posteriormente realizar sentadillas frente a sus compañeros, funcionarios policiales y funcionarias del establecimiento presentes en ese momento”.

El procedimiento policial fue confirmado por Carabineros y enfatizaron que se realizará una investigación interna para confirmar eventuales responsabilidades.

En tanto, el Colegio de Profesores de Chile manifestó su más enérgico rechazo y exigió sanciones inmediatas "ante el vejatorio procedimiento realizado por efectivos de Carabineros al interior del Liceo Rayen Mapu de Quellón, Región de Los Lagos".

"El operativo, motivado por la presunta pérdida de un teléfono celular, derivó en graves vulneraciones a los derechos de los estudiantes. De acuerdo con las denuncias emitidas desde la Dirección del recinto educacional, del Centro de Estudiantes y del Colegio de Profesores Comunal Quellón, los menores de edad fueron sometidos a tratos degradantes", señalaron.

El presidente nacional del gremio docente, Mario Aguilar, calificó el hecho como un acto inaceptable que no puede normalizarse en el Chile actual. "La situación que se está denunciando nos parece gravísima. El ingreso de efectivos policiales para realizar un procedimiento absolutamente vejatorio con estudiantes vulnera sus derechos más básicos y nos retrotrae a épocas muy oscuras de nuestro país donde los derechos eran mancillados, las personas eran humilladas y vejadas. Esto no puede de ninguna manera aceptarse ni normalizarse", manifestó.

El líder gremial remarcó que, si bien se valora la función que cumple Carabineros en la seguridad del país, la institución no puede incurrir bajo ningún pretexto en este tipo de excesos. Por ello, instó al alto mando de la institución a entregar explicaciones públicas y adoptar medidas ejemplificadoras internas.

Asimismo, enfatizó que "esto requiere un pronunciamiento de las más altas autoridades del país. Yo le pregunto al Presidente de la República, don José Antonio Kast, si está de acuerdo con que estudiantes sean desvestidos y sometidos a tratos vejatorios cuando se está siguiendo un procedimiento disciplinario de alguna situación puntual dentro del colegio. El Presidente debe dar una señal clara de que estos hechos no se toleran".

Finalmente, Aguilar entregó el respaldo y solidaridad hacia la comunidad escolar afectada de Quellón.

A su vez, la Defensoría de la Niñez presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Los Lagos.

La denuncia solicita al Ministerio Público investigar hechos que podrían constituir los delitos de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y vejación injusta, sin perjuicio de otras calificaciones jurídicas que puedan determinarse durante la investigación.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que "los antecedentes conocidos son de extrema gravedad, especialmente porque se trata de actuaciones atribuidas a agentes del Estado respecto de adolescentes y al interior de un establecimiento educacional. Las policías tienen una obligación especial de respetar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo procedimiento en que se vean involucrados, particularmente su dignidad e integridad física y psíquica”.

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