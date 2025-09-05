Decretan prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a trabajador en Hospital de Osorno

El Juzgado de Garantía de Osorno decretó prisión preventiva para dos de los detenidos por el delito de tortura en contra de un funcionario del Hospital Base de dicha ciudad.

El tribunal dictó la máxima cautelar para R.A.R.M y E.A.G.A. por ser considerados un peligro para la sociedad y la víctima. Además, se establecieron 100 días como plazo para la investigación.

En tanto, para los otros dos detenidos, J.P.A.N.G y J.A.B.H, se decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con la víctima y su familia.

En cuanto a estos imputados, la fiscal María Angélica de Miguel señaló que analizarán “si vamos a recurrir, ya que como ustedes pudieron observar, básicamente se les da arrestos domiciliarios total, más arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y su familia. Y básicamente, en atención, sustrae al imputado de esta responsabilidad, señala que él no tiene responsabilidad, sino que él lo protegía”.

“Respecto al otro imputado, es un imputado que declaró y que obviamente colaboró con la investigación y eso es lo que el juez consideró para decretar esas medidas cautelares", indicó la persecutora.

Según los antecedentes del caso, los cuatro imputados habrían sometido a crueles vejámenes a la víctima entre los años 2018 y 2020. Los cuatro fueron destituidos por instrucciones del Ministerio de Salud.

