Decretan prisión preventiva para cuatro sujetos por millonario robo bajo modalidad de “salida de banco” en Antofagasta

El Juzgado de Garantía de Antofagasta dictó la medida cautelar de prisión preventiva para cuatro imputados como autores del robo con sorpresa a una persona cuando salía de retirar dinero de un banco de la ciudad.

De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, los individuos fueron capturados luego de diligencias que permitieron reconstruir el modus operandi empleado, el vehículo en que se desplazaban, así como también las identidades de los integrantes de la banda, quienes poseen residencia en el sur del país.

Según se expuso en audiencia, el día 28 de agosto, la víctima concurrió junto a su padre a un banco ubicado en calle San Martín de Antofagasta para retirar 16 millones de pesos y 400 dólares, los cuales guardó en una mochila, para luego dirigirse a una tienda cercana a pagar una cuenta, siendo seguido en todo momento por los imputados, quienes ya habían detectado que portaba el dinero.

Tras salir de la tienda, la víctima abordó su vehículo con dirección hacia su domicilio, momento en que uno de los sujetos habría aprovechado para lanzar "miguelitos" a una de las ruedas, provocando que perdiera aire.

Al llegar a calle Lautaro Espíndola, el conductor se detuvo para revisar el neumático y fue en ese instante que otro de los imputados habría abierto una de las puertas del vehículo para sustraer la mochila con el dinero, huyendo todos del lugar a bordo de un auto blanco.

Los sujetos fueron formalizados por los delitos de robo por sorpresa y asociación delictiva, quedando todos con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, con un plazo de investigación de 70 días

Durante la audiencia, la Fiscalía puso especial énfasis en la figura de la asociación delictiva dado que los imputados se habían concertado y viajado a Antofagasta desde otra región, distribuyéndose roles y asegurando todos los medios necesarios para la comisión del delito.

Tres de los detenidos tienen condenas anteriores por robo por sorpresa y el cuarto una condena por robo con intimidación.

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