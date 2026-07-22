Decretan prisión preventiva para consejero regional del Biobío tras ser formalizado por violación

El Juzgado de Garantía de Chiguayante decretó la prisión preventiva del consejero regional del Biobío, Alan Bastías Urrutia, (Demócratas), tras acoger la solicitud presentada por la Fiscalía de Concepción, que lo formalizó por el delito de violación.

Todo se remonta a octubre del año pasado, cuando una mujer adulta denunció haber sido agredida sexualmente por el consejero, hecho que -según la acusación- se produjo en el marco de una celebración en la comuna de Chiguayante.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Concepción en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI, que recopiló evidencia y testimonios de personas presentes en el encuentro.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público formalizó al imputado por el delito contemplado en el artículo 361 del Código Penal, al sostener que el ataque habría sido cometido mediante fuerza o intimidación, o aprovechando la incapacidad de la víctima para resistir. Asimismo, invocó la agravante de abuso de confianza, prevista en el artículo 12 N°7.

Durante la audiencia, la fiscal (s) de Concepción, Marcia Matus, expuso los antecedentes reunidos y solicitó al tribunal decretar prisión preventiva, argumentando que la libertad del imputado representaba un riesgo para la seguridad de la sociedad.

El planteamiento fue aceptado por el tribunal, que fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación. Bastías deberá enfrentar el proceso privado de libertad mientras continúan las diligencias.

(Imagen referencial)

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