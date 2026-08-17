Decretan prisión preventiva para conductor ebrio que atropelló a bomberos en Chiguayante

El Juzgado de Garantía de Chiguayante dictó la medida cautelar de prisión preventiva para Andrés Guzmán, quien fue acusado de atropellar a tres voluntarios de Bomberos, estando bajos los efectos del alcohol.

El sujeto fue formalizado por delito consumado de conducción en estado de ebriedad causando lesiones graves, quedando bajo la máxima cautelar luego que considerara que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, se fijó cuatro meses como plazo de investigación.

De acuerdo a los antecedentes de Fiscalía, el hecho ocurrió a las 03:00 horas del sábado 15 de agosto, cuando Guzmán conducía por calle Manuel Rodríguez, en estado de ebriedad, con una graduación de 1,86 gramos de alcohol por litro de sangre.

En ese momento, el sujeto, al llegar a la intersección con calle Santa Isabel, colisionó con tres voluntarios de Bomberos que asistían a una emergencia en el lugar, resultando dos con lesiones leves y uno de ellos con heridas graves.

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