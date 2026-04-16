Decretan prisión preventiva para bolivianos imputados por contrabando y daños a zanja en Colchane

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó la medida cautelar de prisión preventiva para dos imputados acusados de contrabando y daños calificados en la comuna fronteriza de Colchane.

La resolución afecta a Justiniano Canchi Gutiérrez y Carlos Armando Lira Colque, quienes fueron formalizados por hechos registrados el pasado domingo. El magistrado Luis Rodríguez determinó su ingreso a prisión al estimar que su libertad representa un riesgo para la seguridad de la sociedad, además de fijar un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el 12 de abril, los imputados habrían actuado en coordinación con otras personas para trasladar una retroexcavadora a través de pasos no habilitados en la zona fronteriza, con el objetivo de evitar controles aduaneros e ingresarla de manera ilegal a territorio boliviano.

Para concretar la operación, los involucrados habrían mantenido comunicación constante con terceros que les entregaban información sobre la ubicación de personal policial, además de apoyo logístico para facilitar el traslado clandestino de la maquinaria.

En ese contexto, también se les atribuye la intervención de una zanja construida por el Ejército en el sector de Pampa Tordo, la cual tiene como finalidad impedir el tránsito por pasos no autorizados. Según la investigación, los imputados utilizaron la retroexcavadora para rellenar este obstáculo y habilitar el paso de vehículos.

El procedimiento culminó cuando personal de Carabineros detectó la maniobra y logró detener a los sujetos, pese a que estos intentaron escapar del lugar.

Respecto a los daños asociados, se indicó que la retroexcavadora involucrada tiene un valor aduanero cercano a los 13 millones de pesos, generando un perjuicio fiscal superior a los cuatro millones. A ello se suma el daño provocado en la zanja, estimado en aproximadamente $6 millones.

PURANOTICIA