Decretan prisión preventiva para acusado por femicidio de Magdalena Burgos

El Juzgado de Garantía de Florida decretó este sábado la prisión preventiva para uno de los imputados por el femicidio no íntimo de Magdalena Burgos, crimen ocurrido en la comuna de Florida, en la Región del Biobío, en el marco de una investigación liderada por el Ministerio Público.

En la causa figuran dos hombres detenidos, de 26 y 52 años, sin embargo, solo el imputado más joven quedó sujeto a la máxima medida cautelar, mientras que el segundo fue dejado en libertad, al no existir antecedentes suficientes que permitieran vincularlo directamente con la comisión del delito.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía expuso que registros de cámaras de seguridad captaron al imputado merodeando el domicilio de la víctima en los momentos previos al crimen. Según la investigación, el sujeto habría forzado una ventana para ingresar a la vivienda, donde perpetró un ataque de carácter sexual.

Posteriormente, Magdalena Burgos habría sido agredida con elementos contundentes en la cabeza, lesiones que finalmente le causaron la muerte. A estos antecedentes se suma que el imputado habría confesado el crimen a un familiar, declaración que fue incorporada como prueba durante la audiencia judicial.

Tras la resolución, la directora regional del Sernameg Biobío, Bárbara Monsalves, informó que el imputado mantenía causas previas por violencia de género y aseguró que el organismo trabajará de manera coordinada con la Fiscalía para que la investigación se desarrolle con perspectiva de género, buscando las máximas penas posibles. El tribunal fijó un plazo de seis meses de investigación, señalando que la prisión preventiva busca proteger la seguridad de la sociedad y evitar el riesgo de fuga.

PURANOTICIA