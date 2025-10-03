Decretan prisión preventiva para acusada por el doble parricidio de sus hijos en Chiguayante

La mujer acusada de doble parricidio en Chiguayante quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, tras su formalización el Juzgado de Garantía de esa ciudad en la región del Biobío.

Este viernes se desarrolló la audiencia en contra de la acusada de matar a disparos a sus dos hijos, Marta Oriana Pereira Franco, de 39 años, y Hugo Andrés Pereira Franco, de 35 años. Estos hechos se registraron el viernes 26 de septiembre en la vivienda del núcleo familiar.

El magistrado Jaime González Orrico explicó que la prisión preventiva se decretó al estimar que la libertad de la imputada es un peligro para la seguridad de la sociedad.

Para ello se tuvo en consideración “la forma de comisión de los hechos, la gravedad de los mismos y la pena con la que la ley amenaza estas conductas, que tienen pena de crimen”, añadió González.

También informó que, si bien la defensa de la mujer planteó la existencia de una imputabilidad disminuida, debido a la falta de antecedentes que corroboraran esta hipótesis, el tribunal la desestimó. El plazo de la investigación se fijó en cinco meses.

En la audiencia, la Fiscalía dio a conocer un mensaje vía WhatsApp que la imputada envió a su esposo tras cometer este parricidio:

– Acusada: “Perdóname, no quería que tú sufrieras, solo quise salvarlos para que no sufrieras más, no llores, por favor, te quiero mucho. Te iba a esperar, pero no pude, estoy lejos con mi perrito, no sé qué hacer”.

– Padre de las víctimas: “Vuelve, el hijo está hospitalizado, yo nunca te voy a dejar de querer, no sé qué vamos a hacer, pero no te voy a dejar sola”.

Junto con eso, se expuso cómo habría ocurrido el ataque. Según se reveló, la mujer efectuó varios disparos en contra de sus hijos con dos armas de fuego diferentes. Una de calibre .22 y otra de .32, ambas de tipo revólver. Los disparos fueron a corta distancia y en dirección a la cabeza de sus hijos.

