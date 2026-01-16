Decretan prisión preventiva a uno de los hijos de Julia Chuñil por parricidio

El Juzgado de Garantía de Los Lagos decretó este viernes la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil como supuesto autor material del parricidio de su madre Julia Chuñil Catricura, de 72 años al momento de su desaparición el 8 de noviembre en la comuna de Máfil.

El juez Andrés Riveros rechazó las prisiones preventivas de los otros hijos de la mujer, Pablo San Martín Chuñil (vocero de la campaña por su desaparición) y Jeannette Troncoso Chuñil, quienes quedaron con arresto domiciliario total. Además, la Fiscalía Regional de Los Ríos anunció apelación ante la Corte de Valdivia en ambos casos, por lo cual seguirán recluidos en tránsito.

Además, el juez Riveros estimo que no es necesario contar con el cuerpo de la vícima para acreditar la autoría de Javier Troncoso en el parricidio, quien también fue formalizado por robo con violencia en calidad de frustrado.

En tanto, el exyerno, Bermar Flavio Bastías Bastidas, quien está colaborando con la fiscalía, fue formalizado el jueves como encubridor y quedó con arresto domiciliario nocturno.

Según expuso la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, el día de la desaparición de Julia Chuñil, Javier Troncoso llegó a la vivienda de ambos en estado de ebriedad y premunido de un cuchillo. En la casa también estaban su hermana Jeannette, el exyerno y dos menores de 9 y 4 años, quienes también vivían en el mismo domicilio.

De acuerdo al relato de la fiscal, Javier Troncoso Chuñil intentó robar la pensión de $212 mil de N.G.P., 90 años, quien ocupaba una pieza colindante y quien estaba al cuidado de la mujer. Julia Chuñil salió en defensa del adulto mayor, le arrebató el cuchillo a su hijo y lo lanzó al exterior, lo que provocó la ira del sujeto.

Procedió a golpearla, actuando a traición y sobre seguro, aprovechando las oportunidades materiales dada la situación de indefensión en la que se encontraba Julia del Carmen. Continuó agrediéndola en el exterior de la vivienda, para luego, con ambas manos, ahorcarla contra la pared de una bodega contigua a la casa, hasta lograr el propósito homicida”, señaló la fiscal.

Posteriormente, según dijo, Javier Troncoso y su hermano Pablo San Martín tomaron el cuerpo de Julia Chuñil y lo escondieron dentro del domicilio. Tras esto, aseguró la fiscal, “los cuatro imputados optaron deliberadamente por ocultar el cadáver, quemar sus vestimentas, guardar silencio respecto de lo ocurrido, y mentir a las autoridades”.

Además, el 10 de noviembre de 2024, Jeannette Troncoso realizó una falsa denuncia por presunta desgracia ante Carabineros, y luego de estos hechos “los hijos imputados comenzaron a comportarse como herederos, apropiándose y aprovechándose del patrimonio de esta, vendiendo bienes de su propiedad, tales como su ganado y su carretón de bueyes, repartiéndose el dinero obtenido entre ellos, llegando incluso a realizar una cotización para comprar una sepultura familiar en el parque los Laureles de Valdivia”.

Finalmente, después de una larga investigación y de recopilación de evidencias y testimonios, Carabineros detuvo a los cuatro imputados el miércoles pasado en Máfil y Temuco. Los hijos atribuyeron su desaparición a conflictos con agricultores de la zona por la defensa medioambiental que encabezaba Julia Chuñil.

