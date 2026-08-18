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Decretan Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la provincia de Tocopilla ante graves afectaciones por el temporal

Decretan Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la provincia de Tocopilla ante graves afectaciones por el temporal

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El Presidente José Antonio Kast informó que con la medida se dispondrá de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia

Decretan Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la provincia de Tocopilla ante graves afectaciones por el temporal
Martes 18 de agosto de 2026 16:32
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El Presidente José Antonio Kast decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla, debido a las graves afectaciones por el sistema frontal.

A través de su cuenta de X, el Mandatario informó que "debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia".

Añadió que "el Subsecretario del Interior, Máximo Pavez se encuentra desde anoche en la región y pronto asumirá un Jefe de la Defensa Nacional que coordinará a las fuerzas en la zona".

Cabe señalar que el sistema frontal ha provocado aluviones y activaciones de quebradas en Tocopilla.

Además, se solicitó la evacuación de los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, 5 de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros y O'Higgins de la comuna de Tocopilla, producto de la activación de quebradas, las que están siendo reforzadas mediante la activación de mensajería SAE.

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