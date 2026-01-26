Decretan arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para presunto responsable de causar incendio en Lirquén

El Juzgado de Garantía de Concepción decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional al presunto responsable del devastador incendio que arrasó Lirquén y dejó 20 fallecidos.

El fiscal Jorge Lorca relató que el imputado, un sujeto de 39 años, habría iniciado el siniestro “Buen Retiro” al manipular una estufa a leña en mal estado. “El incendio dejó a 20 personas fallecidas entre Tomé y Penco, así como seis hospitalizadas por quemaduras”, afirmó.

Según la Fiscalía, el material incandescente se propagó por el viento y originó el incendio “Trinitarias”, el más extenso y grave.

La defensa, sin embargo, cuestionó la acusación. Alegó que el imputado llevaba pocos días como cuidador del predio y que la estufa fue encendida solo para cocinar.

Además, citó el informe policial: “La causa del incendio de Trinitaria se encuentra en proceso de análisis, no pudiendo de manera preliminar descartar ni aseverar que la emisión de dicho incendio haya generado pavesas provenientes del incendio Buen Retiro”.

El juez concluyó que, en esta etapa, existe relación entre ambos siniestros, aunque reconoció reparos de la defensa y destacó la conducta previa del acusado. La investigación tendrá un plazo de seis meses.

