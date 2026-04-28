Decomisan centro de acopio con más de media tonelada de marihuana en Antofagasta

Por los delitos de tráfico de drogas, receptación de vehículo motorizado e infracción a la Ley de Control de Armas, dos ciudadanos bolivianos que se encontraban en situación migratoria irregular fueron aprehendidos en un exitoso operativo resultado de un trabajo conjunto entre la Fiscalía de Calama y PDI.

Las acciones se desarrollaron en la zona precordillerana de la provincia del Loa. Allí, detectives pertenecientes a la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) llevaban a cabo una indagatoria centrada originalmente en la receptación de automóviles y otros ilícitos asociados.

Fue durante el despliegue de estas labores investigativas que los efectivos policiales lograron dar con el paradero de una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, del año 2020. El hallazgo se produjo en las proximidades de la intersección entre la ruta B-400 y la ruta 5 Norte. Cabe destacar que el vehículo mantenía un encargo vigente por robo radicado en la ciudad de Antofagasta, fechado en enero de 2026.

Posteriormente, el uso de rastreo geográfico y otras técnicas especializadas de análisis criminal permitieron a los oficiales localizar un centro de acopio operado por los imputados. En este escondite, se almacenaban 526 kilos de cannabis sativa, además de una pistola marca Beretta acompañada por 49 cartuchos de calibre 9 milímetros.

Junto con el armamento y los estupefacientes, el registro del lugar culminó con el decomiso de diversos elementos utilizados para facilitar el accionar delictivo, entre los que se encontraban binoculares y una antena satelital tipo Starlink.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el avalúo total de las especies recuperadas y la droga incautada asciende a $4.037.200.000.

Frente a estos resultados, el fiscal regional (s) de Antofagasta, Eduardo Peña, valoró que "esta investigación nos confirma lo que ha sido una política de persecución penal permanente para nuestra Fiscalía, como es realizar todas las diligencias que corresponda para descubrir otras posibles aristas y otros posibles partícipes en los delitos. Es esta doctrina, de no dejar nada por hacer, la que nos ha permitido alcanzar la posición de liderazgo que ocupamos hoy en el combate al crimen organizado”.

Desde la vereda policial, el jefe de la Región Policial Antofagasta, prefecto inspector Freddy Castro, detalló que "la desarticulación de este punto de acopio no solo permitió sacar de circulación una importante cantidad de droga, sino también neutralizar un espacio logístico utilizado para la comisión de delitos de mayor complejidad. Como PDI, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del proceso investigativo, la articulación con el Ministerio Público y la protección de la seguridad de la ciudadanía frente a fenómenos delictuales cada vez más sofisticados”.

A su turno, el jefe de la Brigada Investigadora de Robos Calama, subprefecto Mauro Gutiérrez, indicó que "mediante el análisis criminal y diligencias especializadas propias de la brigada, logramos identificar una nueva arista investigativa que nos llevó a la ubicación de un punto de acopio, donde se mantenía tanto el vehículo sustraído como una importante cantidad de droga. Este resultado da cuenta de cómo las investigaciones por delitos contra la propiedad pueden derivar en la detección de estructuras vinculadas a ilícitos de mayor complejidad, como el tráfico de drogas”.

Por último, respecto al futuro judicial de los detenidos, el fiscal Eduardo Peña adelantó que ambos individuos enfrentarán su respectiva formalización. En dicha instancia, se les imputarán cargos por receptación, tráfico de drogas e infracciones a la Ley de Control de Armas y Explosivos.

PURANOTICIA