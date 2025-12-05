Decomisan casi 2 toneladas de marihuana oculta en camión que transportaba nitrato de sodio en Coquimbo

Carabineros del OS7 Limarí decomisó más de 1.800 kilos de marihuana elaborada, que se encontraba oculta en un camión que transportaba nitrato de sodio.

Los funcionarios policiales fiscalizaron el vehículo en plena ruta 5, a la altura de la comuna de Los Vilos. Durante el procedimiento, el trabajo de inteligencia desarrollado y el infalible olfato de "Kayro", un pastor belga mellinois que desde el año pasado forma parte de la sección especializada de Carabineros en Limarí, permitió ubicar las casi dos toneladas de droga que eran trasladadas bajo el colchón de nitrato.

El jefe de zona de Carabineros Coquimbo, general Christian Brebi, señaló que “a pesar de que se intentó esconder la droga inhibiendo su olor, "Kairo" logró confirmar lo que el OS7 ya había investigado”.

“Con ello, no solo pudimos evitar que la droga llegara a los barrios del país, sino que, además, concretamos un nuevo golpe al crimen organizado y al narcotráfico, consolidando las fiscalizaciones carreteras como una estrategia efectiva de intervención, control y prevención”, indicó.

Además, las diligencias investigativas desarrolladas por el OS7 permitieron establecer una vivienda en Calama como el punto de origen y acopio de la droga, lugar que fue intervenido por carabineros especializados del Loa.

“Como resultado de todo este trabajo interagencial y coordinado, tuvimos además de la incautación de droga, la detención de una persona correspondiente a un colombiano y quien se encuentra regularizado en el país, y decomisamos el camión, 400 gramos de cocaína, dos celulares y más de $300 mil en efectivo”, mencionó el general Brebi.

PURANOTICIA