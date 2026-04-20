Declaran culpables a siete integrantes de "Los Piratas del Tren de Aragua" por graves delitos en Antofagasta

Siete integrantes de la organización criminal conocida como “Los Piratas del Tren de Aragua”, fueron hallados culpables de graves delitos cometidos en Antofagasta, entre ellos, el doble secuestro con homicidio registrado camino a La Rinconada.

El veredicto dictado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) recayó sobre Wilfredo José Junior Vásquez Guaripa, Jam Christopher Arzola Anzola, Miguel Alexander Ferrer Canelon, Alexander José López Monserratia, Reinaldo Alexis Peña Martínez, Fernando José Albornoz Montenegro y Denis Fernando Dinis Hernández.

A todos ellos se les responsabilizó por los delitos de asociación criminal, tenencia de armamento y municiones, tenencia de material bélico, tráfico de drogas, secuestros con homicidio, además de homicidio frustrado y consumado. Será el próximo jueves 23 de abril cuando se lleve a cabo la audiencia donde se revelarán las penas específicas para cada involucrado.

Las indagatorias conjuntas entre Carabineros y la Fiscalía revelaron que el centro de operaciones de esta red se ubicaba principalmente al interior del campamento Cerro Bonito. Desde ese punto, coordinaban acciones violentas vinculadas al control del tráfico de drogas, ejecutando "mexicanas", secuestros y extorsiones. La estructura interna poseía una jerarquía y roles claramente establecidos, encabezada por el imputado Yoel Antonio Aparicio Perna, quien tiempo después perdió la vida asesinado dentro del CCP de Antofagasta. Bajo su mando, los demás integrantes asumían labores específicas como subalternos, custodios, secuestradores, vigilantes, conductores y sicarios.

El trabajo investigativo logró vincular a los antisociales con dos episodios sangrientos. El primero tuvo lugar el 14 de febrero de 2024 en la playa El Lenguado de Antofagasta, dejando un saldo de un homicidio frustrado y otro consumado. Posteriormente, entre el 7 y el 9 de mayo, protagonizaron un caso que causó revuelo a nivel nacional: la captura de dos personas que fueron mantenidas cautivas y sometidas a torturas dentro de una vivienda en el campamento Cerro Bonito. Las víctimas fueron trasladadas luego a las afueras de la ciudad, específicamente en el camino a playa La Rinconada, donde les dispararon a quemarropa. Sus cuerpos quedaron a un costado del camino, junto a un vehículo incendiado y un mensaje manuscrito.

Para el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, la resolución del TOP ratifica la existencia de una asociación criminal en el campamento Cerro Bonito, la cual contaba con división de funciones y una estructura orientada al control territorial del sector para el ejercicio de diversas actividades ilícitas. Al respecto, el persecutor expuso: “No estamos hablando simplemente de un grupo de delincuentes violentos, sino de un grupo organizado, con permanencia en el tiempo, que obedecía las órdenes de un líder, que actuaba planificadamente y que, en el tiempo, supo proveerse de medios y recursos para perpetrar sus planes, todo lo cual encaja perfectamente con el tipo penal de la asociación criminal”.

Asimismo, destacó que la banda mantenía múltiples inmuebles en el asentamiento irregular. Estos recintos funcionaban como puntos de reunión, lugares para ocultar productos ilícitos o incluso como casas de torturas, donde retenían a sus víctimas y las forzaban mediante todo tipo de apremios a entregar drogas que mantuvieran en su poder. Sobre el doble crimen de mayo, reseñó: “Esto es lo que habría ocurrido con las dos víctimas asesinadas en el camino a La Rinconada, quienes previamente habrían estado secuestradas para conseguir la entrega de una importante cantidad de ketamina. Y eso les valió ser torturadas y luego ejecutadas por los integrantes de este grupo”.

El nivel de peligrosidad de la banda quedó en evidencia durante los allanamientos donde se detuvo a los integrantes. El persecutor enfatizó que, además de municiones y armamento, los operativos permitieron establecer que contaban con granadas y emulsiones explosivas de alto poder. “Esto habla de una organización extremadamente peligrosa, con capacidad para perpetrar hechos violentos de tremenda significancia, contra bandas rivales o la comunidad en general. Por eso la detención de esta célula y su condena, es un hito muy significativo para el Ministerio Público”, afirmó.

En la misma línea, el fiscal recordó que el año pasado ya se habían logrado condenas por secuestro agravado e infracciones a la ley de control de armas contra otro grupo de imputados relacionados con la misma organización. Dicha situación, en palabras del persecutor, “nos permite asegurar de manera razonable que la menos esta célula del Tren de Aragua ha sido neutralizada en la región”, dijo.

Frente a las condenas que podrían recibir los acusados, el Fiscal Regional explicó que se esperan duras sanciones, considerando las circunstancias en que se cometieron los ilícitos, su gravedad y la multiplicidad de los delitos. “Confiamos en que los integrantes de esta célula del Tren de Aragua no sólo no volverán a poner nunca más un pie en la calle, sino que además esta sentencia servirá como una señal de que como Fiscalía daremos una lucha frontal contra los grupos organizados que intenten asentarse en nuestras ciudades para ejercer sus actividades ilícitas”, manifestó.

Cabe señalar que este veredicto se suma a otro duro golpe judicial obtenido el año pasado en Antofagasta, cuando se logró una condena de 184 años de cárcel contra una organización criminal colombiana liderada por un imputado apodado “Zeus” por una serie de delitos. Además, dentro de los próximos días se iniciará el juicio oral en la ciudad de Calama, donde otros seis integrantes de "Los Piratas" enfrentarán a la justicia por una serie de secuestros y otros graves delitos.

PURANOTICIA