Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Los Ríos por probables tormentas eléctricas

La Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Los Ríos por tormentas eléctricas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la zona:

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas en valle, precordillera y cordillera durante este viernes 28.

En base a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional por tormentas eléctricas, vigente a contar de este jueves y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA