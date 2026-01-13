Declaran Alerta Roja y solicitan evacuar sectores de Tirúa por incendio forestal cercano a sectores habitados

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Tirúa por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), el siniestro denominado "360-Tranicura" se mantiene "en combate".

Agregaron que las llamas han consumido una superficie aproximada de 4 hectáreas.

Hasta el momento, no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas en la comuna de la región del Biobío.

Sin embargo, indican que el incendio presenta cercanía a sectores habitados. Debido a esto, Senapred solicitó evacuar los sectores Tranicura y Las Misiones.

El organismo activó la Mensajería SAE para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos.

Con esta declaración de Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta anteDesastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidaddel evento", indicó Senapred.

(Imagen: @omegaproccl)

PURANOTICIA