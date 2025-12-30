Declaran Alerta Roja y solicitan evacuar sectores de Mulchén por incendio forestal cercano a sectores poblados

La Dirección Regional de Senapred Biobío declaró Alerta Roja para la comuna de Mulchén por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el siniestro denominado "Licura" se mantiene "en combate".

Las llamas del siniestro han consumido una superficie aproximada de 7 hectáreas.

Cabe señalar que la emergencia se encuentra cercana a sectores poblados, por lo que Senapred activó la Mensajería SAE y solicitó evacuar los sectores Mirador Biobío y San Carlos.

Además, se esperan temperaturas máximas de 30°C, humedad relativa de 32% y velocidad del viento de 24 km/h con rachas de 54 km/h.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Biobío, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Mulchén por incendio forestal, vigente desde este martes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Senapred indicó que con esta declaración de Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

(Imagen: @alegriagonzaa)

PURANOTICIA