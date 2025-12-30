Declaran Alerta Roja y solicitan evacuar el sector El Santo de Tomé por incendio forestal que ha consumido viviendas

La Dirección Regional de Senapred Biobío declaró Alerta Roja para la comuna de Tomé por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el siniestro denominado "California" se mantiene "en combate".

Las llamas han consumido una superficie aproximada de 8 hectáreas y Senapred activó la Mensajería SAE, solicitando evacuar el sector El Santo.

Según información preliminar, la emergencia comenzó en casas que resultaron totalmente destruidas (3) y posteriormente se propagaron al bosque.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Biobío, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Tomé por incendio forestal, vigente desde este martes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Con esta declaración de Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

(Imagen: @fdo2000)

