Declaran Alerta Roja para la provincia de Iquique y la comuna de Huara por precipitaciones y activación de quebradas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) cancelaó la Alerta Amarilla y declaró Alerta Roja para la provincia de Iquique y comuna de Huara por evento meteorológico.

Según la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para el sector costero de la región de Tarapacá:

Alertamiento: Aviso A388-9

Pronóstico: Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en pampa y precordillera, desde el lunes y hasta este martes.

Alertamiento: Aviso A424

Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en litoral, cordillera de la costa, pampa y precordillera, desde el lunes y hasta este martes.

Alertamiento: Aviso A433

Pronóstico: Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en litoral, durante este miércoles.

En tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es alta en litoral y precordillera; moderada en cordillera de la costa y pampa y baja en cordillera.

Asimismo, se informa que se han realizado evacuaciones en los sectores Caleta San Marcos, Caleta Río Seco, Complejo Aduanero El Loa, Chanavaya, ZOFRI Barrio Industrial y Marinero Desconocido en la comuna de Iquique, producto de la activación de diversas quebradas, siendo el proceso de evacuación reforzado mediante mensajería SAE.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, la Dirección Regional del Senapred canceló la Alerta Amarilla y declaró Alerta Roja para la provincia de Iquique y comuna de Huara por evento meteorológico, vigente desde este martes y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

Senapred indicó que con la declaración de esta Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

PURANOTICIA