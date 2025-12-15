Declaran Alerta Roja para la comuna de Pichilemu por incendio forestal cercano a la población Coguil

La Dirección Regional de Senapred O'Higgins canceló la Alerta Amarilla y declaró Alerta Roja para la comuna de Pichilemu por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el siniestro "Panilonco" se mantiene en combate.

Las llamas han consumido una superficie aproximada de 274 hectáreas.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el incendio forestal se desarrolla a una distancia promedio de 1000 metros de la población Coguil.

Además se presenta un viento sobre los 30 km/h, lo que facilita la propagación del siniestro y caída de pavesas en la zona poblada.

Senapred declaró que con la declaración de la Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

(Imagen: @diarioelmarino)

