Declaran Alerta Roja para la comuna de Paihuano por incendio forestal cercano a sectores poblados

La Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Paihuano por incendio forestal.

Según información técnica proporcionada por Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado "Tres Cruces Bajo" en la región de Coquimbo ha consumido una superficie aproximada de 0.01 hectáreas.

Bomberos de Paihuano y Vicuña, más dos técnicos de Conaf trabajan para controlar el incendio forestal que se encuentra cercano a sectores poblados.

Cabe señalar que a las 17:07 horas fue enviado un mensaje SAE para reforzar la evacuación preventiva del sector Tres Cruces.​

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Paihuano por incendio forestal.

La medida estará vigente desde este martes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Senapred indicó que con esta declaración de Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

(Imagen: @GermanMoyano15)

PURANOTICIA