Declaran Alerta Amarilla por calor intenso para la región del Biobío: se esperan hasta 35°C

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declara Alerta Amarilla para la región del Biobío por calor intenso.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la zona:

Aviso A7: Evento de altas temperaturas en cordillera de la costa, valle y precordillera, que iniciaría este miércoles 7 y se extendería hasta el viernes 9.

Cabe mencionar que, las temperaturas proyectadas serán las siguientes:

Zona

Cordillera de la costa:

Miércoles 7: 31 - 33°C

Jueves 8: 31 - 33°C

Viernes 9: 31 - 33°C

Valle

Miércoles 7: 33 - 35°C

Jueves 8: 33 - 35°C

Viernes 9: 33 - 35°C

Precordillera

Miércoles: 7: 33 - 35°C

Jueves: 8: 33 - 35°C

Viernes: 9: 33 - 35°C

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Amarilla Regional por calor intenso, vigente a contar de este lunes y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

Con la declaración de esta alerta, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

Senapred recomendó a la población, "protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor intenso, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo".

PURANOTICIA