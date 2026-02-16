Debate por reconstrucción en la región de Ñuble: progreso en obras y críticas por burocracia

A casi un mes de los incendios forestales que golpearon a la Región de Ñuble, el proceso de instalación de viviendas de emergencia continúa en desarrollo, aunque marcado por críticas debido a la lenta habilitación de condiciones básicas para su ocupación.

Las soluciones habitacionales transitorias, a cargo de Senapred, contemplan unidades de al menos 24 metros cuadrados, con baño, aislación térmica y factibilidad de conexión a servicios esenciales. Además, incluyen un kit inicial de habitabilidad destinado a permitir la instalación digna de las familias damnificadas. Sin embargo, gran parte de estas viviendas aún no puede ser utilizada por la demora en la conexión de electricidad, agua potable y sistemas sanitarios.

El gobernador regional, Óscar Crisóstomo, cuestionó el ritmo del proceso y advirtió falencias en la gestión estatal. “Después de un mes, que solo ocho familias tengan todas las condiciones para vivir dignamente demuestra que el modelo actual no está funcionando. No necesitamos más subsecretarías o nuevas divisiones para solucionar un tema de gestión administrativa”, afirmó en radio Bio Bio.

La autoridad propuso que la reconstrucción sea liderada directamente por los gobiernos regionales en coordinación con los municipios. “Entreguen la competencia de la reconstrucción con recursos a las regiones y les aseguramos que le vamos a solucionar rápidamente este problema al Estado”, sostuvo, agregando que priorizar empresas locales fortalecería además la economía regional.

Los incendios destruyeron 302 viviendas en distintas comunas, mientras que los municipios solicitaron 179 casas de emergencia para familias que perdieron su residencia principal. Según Senapred, el despliegue alcanza un 73% de avance, equivalente a 131 unidades construidas, aunque la habitabilidad depende de etapas posteriores vinculadas a servicios básicos.

El director regional (s) del organismo, Cristian Matus, explicó que el enfoque actual busca soluciones integrales. “Es importante señalar que actualmente trabajamos con un enfoque más integral, donde no solo se instala la vivienda de emergencia (…) sino que también se acompaña técnicamente la habilitación de servicios básicos, con el objetivo de que las soluciones sean efectivamente habitables”, indicó, destacando que el avance se ha logrado a menos de un mes de controlados los incendios más complejos.

Desde el nivel local, el alcalde de Portezuelo, Juan Carlos Ramírez, atribuyó parte de las demoras al modelo de licitaciones fragmentadas. “La licitación debió haber sido de la entrega del servicio de la vivienda de emergencia en su totalidad, lo cual permitiría avanzar mucho más rápido”, señaló, agregando que una de las empresas adjudicatarias no cumplió los plazos establecidos.

Mientras continúa la instalación de servicios y la coordinación entre instituciones, las familias damnificadas siguen a la espera de condiciones definitivas de habitabilidad, en medio del debate por la velocidad y el modelo de reconstrucción tras la emergencia forestal.

