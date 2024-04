De las promesas al abandono: Radiografía al estado actual de los 16 ascensores de Valparaíso

Los ascensores de Valparaíso son para muchos chilenos un verdadero símbolo de la comuna porteña, ya sea por lo pintoresco como por la utilidad que tienen. No obstante, de los 16 elevadores con los que cuenta la ciudad, sólo ocho están en funcionamiento.

¿Y qué pasa con el resto? Puranoticia.cl realizó una radiografía al presente de este medio de transporte que es muy requerido por la población que reside en los cerros, pero también que sirve como importante fuente de ingresos para el turismo.

Antes de pasar al detalle de la actualidad de los 16 ascensores porteños, vale tener presente que este mecanismo surgió como una alternativa de transporte de los vecinos de los cerros, pues estos comunican rápidamente con el plan de la ciudad.

A mediados del siglo XIX, Valparaíso llegó a tener 30 ascensores funcionando a lo largo de su loca geografía. No obstante, producto de terremotos, incendios, accidentes o simples descuidos, en la actualidad sólo quedan 16, ocho de los cuales funcionan.

Los que se encuentran en vigencia son los ascensores Barón, El Peral, Polanco, Reina Victoria y San Agustín, todo estos de propiedad de la Municipalidad de Valparaíso; los que se suman a los ascensores Concepción, Cordillera y Espíritu Santo, que fueron adquiridos hace más de una década por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso.

Pero como contraparte, son otros ocho los que actualmente no están cumpliendo ninguna función en la ciudad. Todo lo contrario, de hecho, pues en sus estructuras sólo se logra apreciar crecimiento de matorrales, basura y desechos.

El que aparece como el más significativo de todos es el ascensor Artillería, ubicado en el cerro homónimo, que conecta la plaza Aduana con el tradicional paseo 21 de Mayo. Éste se encuentra fuera de servicio desde hace tres años, cuando se cerró en abril de 2021 debido a una falla en la chaveta. Esta propiedad del Gobierno Regional de Valparaíso forma parte de los proyectos para ser licitados por el Ministerio de Obras Públicas y podría estar nuevamente funcionando el año 2027.

César Andrade, presidente de la Asociación de Usuarios de Ascensores de Valparaíso (Ascenval), comentó a Puranoticia.cl que "es el último que quedó fuera de servicio, a diferencia del resto que no están operativos desde 2009 o 2010. Este ascensor es de los que transporta más gente y es uno de los más icónicos de la ciudad".

Otro de los que no están funcionando actualmente es el ascensor Florida, inactivo desde 2009 y con tres licitaciones caídas. Este elevador del cerro homónimo conecta la calle Carrera con Marconi y es propiedad del Gore de Valparaíso. Según Ascenval, entre los años 2017 al 2020 se realizaron tres procesos de licitación para su recuperación, sin embargo estos no tuvieron resultados positivos. El 2021 se detectó la necesidad de hacer estudios complementarios, los que a la fecha no han sido desarrollados.

El ascensor Larraín, del cerro homónimo, se encuentra sin funcionar desde el año 2010. Dicho funicular no ha podido entrar a procesos licitatorios debido a problemas de propiedad. Si bien, la estructura pertenece al Gobierno Regional, el terreno donde se emplaza, además del plano de rodadura es de una fundación educacional.

2007 fue el año en que producto de un incendio dejó de funcionar el ascensor Los Lecheros, ubicado en el cerro homónimo de Valparaíso. Este elevador es de propiedad del Municipio de Valparaíso, que hasta el momento no ha presentado proyecto de recuperación, pese a que su estructura es considerada Monumento Histórico. Actualmente se encuentra en estado de abandono, con riesgo de otro incendio.

El ascensor Mariposas, del cerro homónimo, pertenece al Gobierno Regional y se encuentra inoperativo desde el año 2009. Según consigna Ascenval, este Monumento Nacional está con orden de demolición desde el año 2020. Si bien, el MOP ha realizado tres licitaciones, las tres fracasaron; primero, por ser revocada; luego, dejada sin efecto por peligro de derrumbe; y finalmente desierta por falta de oferentes.

En una situación similar se encuentra el ascensor Monjas, del cerro homónimo, que está inoperativo desde el año 2009. Este Monumento Nacional, perteneciente al Gore de Valparaíso, fue parte de un proyecto de recuperación del año 2017, no obstante las obras fueron abandonadas el 2019. Si bien, el 2020 el Gobierno de Piñera anunció que los trabajos llevan un 90% de avance, fue durante su misma administración donde el MOP rectificó la cifra, señalando que llevaban un 60%. La obra está abandonada.

También está el ascensor Villaseca, fuera de servicio desde 2006. Este Monumento Nacional es propiedad del Gobierno Regional y, tal como el Monjas, fue parte de un proyecto de restauración el 2017 que fue abortado el 2019. El MOP indicó el año 2021 que sus obras registran un 60% de avance. Actualmente está abandonado.

El ascensor La Cruz es el octavo inoperativo, aunque con ciertas particularidades, pues se trata del único que su propiedad pertenece a un privado, el que lo tiene abandonado desde el año 1992. Sobre este elevador, el titular de Ascenval explicó que "hubo intenciones de comprarlo, pero la verdad es que estos intentos no dieron resultados. Dicen que hubo problemas entre los dueños, porque pertenece a más de una persona. La estación alta está siendo ocupada actualmente y podría ser recuperado en su condición original, si es que aparece un buen proyecto".

Consultado por los motivos que explican que el 50% de los ascensores de la Ciudad Puerto estén detenidos, César Andrade señaló a Puranoticia.cl que "los ocho están parados, con cero avance. De hecho, hubo ciertos avances, con algunas licitaciones, pero en el caso del Monjas y el Villarrica hubo obras, pero pasaron varias cosas y los trabajos quedaron ahí nomás".

También precisó que son dos líneas de acción las que están emprendiendo: "primero, relacionado a nuestra preocupación por los ascensores abandonados. Hicimos una ruta de fiscalización comunitaria por cuatro ascensores para demostrar cómo están de abandonados, llenos de maleza y con ratones".

Lo segundo tiene que ver con las reuniones que sostienen regularmente con autoridades del Gore, del Municipio y del Ministerio de Transportes, a quienes han solicitado que "la mantención tiene que considerar cuando el ascensor no esté funcionando, como por ejemplo desmalezarlo. Hay vegetación acumulada en 10 años, sin limpieza, por ejemplo en el Florida y Mariposas que están pegados a casas. Los vecinos, ante peligro de incendio, decidieron juntar plata, y contratar gente para desmalezar. O sea los vecinos se hacen cargo de algo que debe hacer el Municipio".

Dicho esto, la solicitud principal de la Asociación de Usuarios de Ascensores de Valparaíso se basa en evitar que los elevadores que no están funcionando sigan profundizando su proceso de abandono y deterioro, a la espera que alguien se ponga los pantalones y resucite los proyectos para restaurar estos verdaderos íconos de la Ciudad Puerto que son cada vez más reclamados por los vecinos de los cerros.

