Dan inicio a operativo especial para hallar posibles víctimas fatales de los incendios forestales en la región del Biobío

El Gobierno Regional (Gore) del Biobío anunció el inicio de un operativo especial para hallar posibles víctimas fatales de los incendios forestales en dicha zona.

El gobernador Sergio Giacaman indicó que luego de la reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) se dará inicio a este procedimiento que tiene como objetivo encontrar e identificar a personas que perdieron la vida producto de los siniestros.

La autoridad explicó que realizarán "una labor muy importante, primero en el combate a los incendios y, especialmente la Fiscalía, el Servicio Médico Legal, la Policía de Investigaciones, van a realizar un operativo muy relevante asociado a la identificación, primero a la búsqueda y luego a la identificación de personas fallecidas".

Junto a pedir a las personas que tengan familiares desaparecidos a que formalicen los trámites legales para facilitar el rastreo en las zonas afectadas por el fuego, Giacaman instó a los ciudadanos a que "realicen las denuncias de presunta desgracia".

Luego, el Gobernador de Biobío explicó que eso "va a activar todo un protocolo que va a permitir realizar las labores de búsqueda de esas personas".

En tanto, la fiscal regional Marcela Cartagena subrayó que "se trata de realizar una revisión exhaustiva del sector donde claramente está el epicentro de esta tragedia, desde el punto de vista de las personas que murieron por el incendio".

"Esto se hará con personal experto del SML, de la PDI (...) efectivamente vamos a ir revisando lugares para asegurarnos que no quedan restos", complementó.

