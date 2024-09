Dan inicio a la instalación del Centro del Bienestar para Personas Mayores y las Familias en dependencias del ex Hospital de Quillota

Con una ceremonia ecuménica, que incluyó la participación de representantes de la iglesia católica, evangélica y pueblos originarios, comenzó la instalación del Centro del Bienestar para Personas y las Familias en el ex hospital San Martín de Quillota.

En la actividad, desarrollada en los jardines del ex hospital, se realizó una plegaria de agradecimiento y bendiciones, por parte de la Confraternidad de Pastores de Quillota.

De esta manera, se dio el inicio oficial al uso de las dependencias del ex Hospital San Martín para la instalación del nuevo Centro del Bienestar para Personas Mayores y las Familias, como un lugar destinado al bienestar, en armonía con el concepto de “buen vivir” para los adultos mayores de la comuna.

El alcalde Óscar Calderón sostuvo que "la iglesia católica, la confraternidad de pastores evangélicos y pueblos originarios, haciendo una plegaria única para que este Centro del Bienestar para Adultos Mayores y sus Familias siga avanzando como está avanzando y para que las energías y también la fe, nunca estén perdidas detrás de esta gran iniciativa. Acá hay un trabajo en lo terrenal, pero también conectado con lo espiritual, con lo divino, todo confluye en una misma dirección y ese rogar para que esto sea un éxito como lo está siendo".

Por su parte, la directora del Servicio de Salud Viña del Mar- Quillota, Andrea Quiero, destacó que "este sueño no es el sueño personal o individual, este es un esfuerzo al que yo me convoco, al que yo he sido convocada, al cual me pongo a disposición. Estamos haciendo que sucedan las cosas, encontrándonos con los requerimientos y sueños de nuestros adultos mayores, que hoy día que se ven amasados en este proyecto, que ya no es una idea. Se está amasando, está naciendo hoy".

Cabe hacer presente que, además, en el recinto del ex Hospital San Martín comenzó la construcción de las nuevas dependencias de la Farmacia Comunal de Quillota.

El alcalde Calderón explicó que "nos damos cuenta de la fila y la espera que significa hoy acudir a la Farmacia Comunal; esto, por la gran demanda de apoyo en medicamentos que la comunidad está solicitando a la municipalidad. Esas variables son las que estamos solucionando, es lo que estamos haciendo. Mayores espacios, un mejor lugar, más cantidad de personal atendiendo a nuestros vecinos y vecinas, especialmente adultos mayores en nuestra farmacia comunal. Hoy día lo que se está construyendo, va a ser entregado con un estándar muchísimo más alto que nos encontramos con la Farmacia Comunal cuando asumimos".

El acceso a la nueva Farmacia Comunal estará por calle Valparaíso (entre La Concepción y Maipú) y contará con nuevos módulos de atención de público, instalaciones para el manejo de los medicamentos e instalaciones para los funcionarios que allí se desempeñan.

De esta forma, el espacio se convertirá en uno de los primeros dispositivos en instalarse y estar operativo como parte del Centro del Bienestar para Personas Mayores y las Familias.

