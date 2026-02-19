Damnificados de Lirquén protestan por lenta entrega de ayuda tras incendios en la región del Biobío

Los damnificados de Lirquén, localidad que se ha hecho conocida como la “zona cero” de los graves incendios que se desarrollaron entre el 17 y 18 de enero, en la Región del Biobío, protestaron por la demora de las ayudas a un mes de los siniestros.

Según consigna El Mercurio, entre las zonas más golpeadas se encuentra Lirquén, en la comuna de Penco, donde los vecinos critican que la recuperación avance de manera lenta. “Todavía hay muchos vecinos que están viviendo en carpa”, declaró Carolina Núñez, dirigenta de la población Vista Hermosa.

Núñez (52 años) destacó al diario que en su sector, ubicado en los cerros de la localidad, cerca de 200 familias fueron damnificadas y que el mayor apoyo que han recibido “han sido todas donaciones de los mismos vecinos. Por parte, por ejemplo, de la Junta”.

Comentó que de ese número de familias afectadas, unas 40 han recibido viviendas donadas de forma particular. “Acá sentimos que no se ha hecho mucho por parte del Gobierno y que toda la ayuda está siendo de privados”, afirmó.

El día martes, vecinos afectados por la catástrofe desarrollaron una protesta en la localidad, denunciando demoras en las ayudas, soluciones habitacionales y bonos. Banderas chilenas, lienzos y cacerolas fueron parte de la movilización, que se desarrolló durante la mañana del martes.

Ingrid Fuentealba, residente de la población Ríos de Chile y quien participó en la manifestación, apuntó: “Estamos acá para que se nos escuche porque viene el invierno y no nos dan soluciones, necesitamos hogares, casas de emergencia para reubicar a los vecinos. El 90% de Lirquén desapareció, es como si hubieran tirado una bomba”.

“Lo único que hacemos es andar en terreno, trabajando, trabajando, trabajando, y a todo el sol, comiendo en la calle porque no tenemos un lugar físico donde sentarnos. No hemos tenido el tiempo para asimilar nuestra pena”, relató.

RESPUESTA DE AUTORIDADES

El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, dijo que en la región ya hay “2 mil familias con una solución que va a ser transitoria en materia de vivienda para las próximas semanas”, y que se espera llegar a más de 3 mil próximamente.

“Lo que hemos sostenido siempre a propósito de este proceso es que se tiene que actuar con un sentido de urgencia”, indicó.

En línea similar, el martes informó que en la región se habían instalado 281 viviendas de emergencia, de las cuales 58 se levantaron en Penco.

La autoridad también se refirió a la movilización de los damnificados: “La tomamos con la empatía que hemos tenido desde el primer minuto recorriendo los barrios (…). En ese sentido, siempre estamos disponibles al diálogo, a poder escuchar críticas”.

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien asumirá el mando de la cartera el próximo 11 de marzo, señaló que “el incendio fue catastrófico y la verdad es que el daño que se ha generado, emocional y físico y patrimonial, es enorme. Y se ha agravado por la lentísima reacción del Gobierno en el despliegue de la ayuda”.

