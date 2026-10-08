Cuatro extranjeros encapuchados irrumpieron en parroquia de Codegua, maniataron al sacerdote y huyeron con 30 millones de pesos

El Obispado de Rancagua confirmó que la parroquia de Codegua fue asaltada por desconocidos, al parecer extranjeros, que amenazaron violentamente y maniataron al sacerdote encargado del templo para finalmente robar $30 millones en efectivo.

Los hechos ocurrieron durante la noche del martes 6 de octubre, cuando cuatro delincuentes encapuchados y armados ingresaron a la iglesia y redujeron al párroco Héctor Durán, quien después de tres horas logró desatarse y avisar a la policía. El caso quedó a cargo de la PDI de Rancagua.

En cuanto a la alta suma de dinero en la parroquia, se informó que corresponde a dineros provenientes de la administración del cementerio comunal. Los asaltantes habrían contado con información al respecto.

La comunidad parroquial agradeció "todas las muestras de preocupación, cariño y apoyo que hemos recibido. Les pedimos mantener la serenidad y, especialmente, unirnos en oración por nuestro párroco y por toda nuestra comunidad".

Por su parte, el subprefecto Jorge Zapata, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, confirmó que el monto robado "era producto de que este sacerdote también es el encargado del cementerio comunal. Entonces, todo aquel dinero era producto de las ganancias que arroja la administración de dicho cementerio".

Añadió que de acuerdo con lo relatado por la víctima, los antisociales serían extranjeros por el acento usado durante las violentas amenazas al párroco. Por el momento no hay detenidos por este robo con intimidación.

PURANOTICIA