La construcción del nuevo Hospital de Río Bueno registra cerca de un 70% de avance, consolidándose como uno de los principales proyectos de infraestructura sanitaria de la región de Los Ríos. El establecimiento, de mediana complejidad, permitirá atender a una población estimada de 53.000 personas a partir de 2028.

En el marco de una visita a las obras, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, destacó el progreso del proyecto y su impacto para la comunidad. Al respecto, señaló que "tenemos un avance importante en la construcción de una gran obra, que estamos seguros le va a mejorar la vida a miles de personas, principalmente de las comunas de Río Bueno y Lago Ranco".

El recinto contempla una infraestructura de 120 camas, distribuidas en 53 básicas, 47 de cuidados medios y 20 de salud mental. A ello se sumarán tres pabellones de cirugía mayor, dos de cirugía menor, una sala de parto y 23 box de atención para consultas de profesionales de la salud, entre otras prestaciones.

Asimismo, el nuevo Hospital de Río Bueno dispondrá de un servicio de atención de urgencias, junto con unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico, además de dependencias administrativas e industriales, con el objetivo de responder a las necesidades de atención de salud de los habitantes de la zona.

En la actualidad, cerca de 500 trabajadores participan en la construcción del recinto, que contará con una superficie de 38 mil metros cuadrados. De acuerdo con las proyecciones del proyecto, su puesta en servicio provisoria está prevista para el primer trimestre de 2028.

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