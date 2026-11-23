Una investigación desarrollada por unidades especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, permitió establecer la creación de 359 empresas de papel para ejecutar fraudes tributarios y lavado de activos vinculados al rubro ganadero.

80 personas fueron detenidas en el marco de la denominada “Operación Ganadero”, un amplio proceso investigativo desarrollado por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de Temuco, junto a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Valdivia, en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía.

La investigación de más de un año, permitió desarticular tres bandas criminales dedicadas a cometer diversos ilícitos económicos, entre ellos fraudes tributarios, creación y utilización de empresas de papel, asociación criminal, abigeato, delitos informáticos, lavado de activos. Aproximadamente 7 mil millones corresponden a defraudaciones de IVA.

Durante las diligencias se estableció que las organizaciones criminales crearon 359 sociedades y/o empresas de papel, utilizadas como parte de un mecanismo de fraude tributario vinculado principalmente a la actividad ganadera. A través de estas sociedades, facilitaban documentación tributaria fraudulenta para respaldar operaciones de compraventa de animales en ferias ganaderas del sur del país.

Los ganaderos, mediante este mecanismo, buscaban evadir el pago del IVA débito asociado a las transacciones, además de obtener pagos en efectivo, evitando las retenciones tributarias que realizan las ferias ganaderas. Para ello, utilizaban sociedades comerciales sin actividad económica real, documentación tributaria falsa y personas que prestaban sus identidades para ocultar a los verdaderos beneficiarios de las operaciones.

El trabajo investigativo contó con la colaboración del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), organismos que aportaron antecedentes relevantes para el desarrollo de esta investigación.

Como resultado de las diligencias policiales, se concretó la detención de 80 personas, en cumplimiento de órdenes judiciales, en las regiones del Maule, Ñuble, Los Lagos, La Araucanía y Los Ríos, concentrándose la mayoría en éstas dos últimas. Entre los detenidos se encuentran los tres líderes de las estructuras criminales, sus brazos operativos y testaferros, quienes desempeñaban distintos roles en la ejecución de los esquemas fraudulentos.

Asimismo, se incautaron bienes inmuebles, correspondientes a parcelas de agrado; más de 122 millones de pesos en dinero en efectivo y más de 30 vehículos. A ello se suma el congelamiento de cuentas bancarias pertenecientes a los involucrados.

(Imagen: @PDI_CHILE)

PURANOTICIA