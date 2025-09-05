Cuarto imputado por torturas a funcionario de hospital de Osorno se entregó en el Juzgado de Garantía

En el Juzgado de Garantía de Osorno se entregó el cuarto imputado por los crueles vejámenes contra un funcionario del hospital base de la ciudad. Los otros tres fueron detenidos la noche del jueves por la PDI. Todos serán formalizados este viernes.

Los detenidos son Rodrigo Reyes Melo, Jairo Báez Huaiquián, Erardo Gallardo Alarcón y Jhonatan Navarro Guerrero, imputados por someter a crueles vejámenes a la víctima entre los años 2018 y 2020. Los cuatro fueron destituidos el día jueves por instrucciones del Ministerio de Salud.

La fiscal jefe de Osorno, María Angélica De Miguel, informó que "se solicitaron cuatro órdenes de detención respecto a las personas investigadas por las agresiones a un funcionario dentro del Hospital Base de Osorno y que han sido de público conocimiento a través de los videos que se han difundido a través de redes sociales".

Por su parte, el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de Osorno, subprefecto Cristián Calquín, indicó que "esta brigada especializada recepcionó una instrucción particular por parte del Ministerio Público por el delito de trato degradante a personas vulnerables".

Añadió que "este caso está relacionado con el maltrato con menoscabo en contra de un hombre adulto por parte de compañeros de trabajo, hechos que habrían ocurrido entre los años 2018 al 2020 en dependencias del Hospital Base de Osorno".

"A raíz de lo anterior, detectives especialistas en la materia dieron inicio a una serie de diligencias para determinar fehacientemente lo ocurrido y luego del proceso investigativo se logró obtener la orden de detención verbal por el delito de torturas en contra de los cuatro imputados", concluyó.

