Cuarto atentado en tres días en La Araucanía: Queman siete máquinas forestales

Un nuevo hecho de violencia rural se registró la mañana de este domingo en la Región de La Araucanía. En esta ocasión, siete maquinarias forestales fueron incendiadas en un predio de la comuna de Cunco, sumando así el cuarto ataque en tres días en la zona.

De acuerdo con información de la Policía de Investigaciones (PDI), el siniestro afectó a cinco skidders y dos excavadoras que se encontraban en el predio Galicia, ubicado en la Ruta S-319. En el lugar también se halló un lienzo con consignas “alusivas a la violencia rural”.

“El día de hoy (domingo), en horas de la mañana, trabajadores del predio Galicia, situado en la Ruta S-319, comuna de Cunco, denunciaron que sujetos desconocidos ingresaron e incendiaron siete maquinarias, consistentes en cinco skidders y dos excavadoras”, informó el subprefecto Daniel Araneda Suazo, jefe subrogante de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) Temuco.

La autoridad policial agregó que, por instrucción del Ministerio Público, “el fiscal de turno solicitó la concurrencia de esta brigada especializada, quienes se trasladan al lugar en compañía del Laboratorio de Criminalística, a fin de determinar cómo ocurrieron los hechos y la participación de los responsables en el mismo”.

Por su parte, el comisario Héctor Bravo confirmó que “se vieron afectadas siete maquinarias forestales” y que en el sitio se encontró “evidencia” como “lienzos alusivos a la violencia rural”.

El hecho fue condenado por el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), quien emplazó al Gobierno por su respuesta ante la seguidilla de ataques. “La WAM realizó su cuarto atentado terrorista en tres días y el Gobierno niega que hay terrorismo”, sostuvo.

El parlamentario añadió: “Hace unos días atrás, el seremi de Seguridad me dijo que era irresponsable por decir que habían 11 grupos terroristas en la Araucanía y que había terrorismo. Bueno, pero hay terrorismo. Y la verdad es que yo quiero que el Presidente de la República, Gabriel Boric, venga a la región de La Araucanía. Presidente, mande a los militares a enfrentarse a la WAM”.

En tanto, el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, descartó que exista una rearticulación de los grupos violentos, aunque reconoció un cambio de dinámica en sus acciones. “No vemos que haya una rearticulación, sino más bien una reorganización. Las estrategias que uno utiliza para poder enfrentar este tipo de hechos tienen que ser dinámicas, porque también el delito se va adaptando”, indicó.

“Para nosotros las estadísticas con esto no se nos disparan. Sí nos ocupa, porque cambian ellos las estrategias y nosotros también evidentemente tenemos que ser dinámicos, porque si no, nos van a leer las estrategias”, concluyó Campusano.

