Crisis total en el Partido Radical de Valparaíso tras inscripción de candidatos: dirigentes del interior vs. "lote" del diputado Lagomarsino

La inscripción de candidaturas el pasado lunes 29 de julio dejó viudos y viudas en varias zonas del país. Pero también reabrió rencillas y heridas que, en el caso del Partido Radical (PR) de Valparaíso se ven difíciles de sanar fácilmente.

Las primeras diferencias se vieron en la luz pública el pasado sábado 20 de julio, cuando el diputado Tomás Lagomarsino, militante del partido, dio a conocer la supuesta toma ilegal de una sede del partido en San Felipe. "Hoy vine a la sede del Partido Radical de San Felipe a realizar una actividad y me encontré con la lamentable sorpresa de que estaba tomada por una persona. Es por ello que activé la Ley de Usurpaciones que aprobamos el año pasado, llamando a Carabineros que acudió rápida y ágilmente, por lo que esta situación se está resolviendo en estos momentos", relató el parlamentario en ese entonces a los medios.

El hecho molestó profundamente a dirigentes de la zona interior, pues quien estaba “ocupando” la casa era una de las militantes, candidatas a concejala del partido y secretaria de San Felipe, Minerva Salazar, quien vivía hace años allí como cuidadora del recinto junto a sus hijos, quienes vieron todo. Uno de los consejeros regionales del PR Davis Bahamonde expresó entonces que “el parlamentario abuso de su cargo, él no tiene nada que ver con San Felipe y nunca avisaron a las autoridades del partido que iban a realizar un acto en la sede”. Horas después, el fiscal de turno dejó libre a Salazar sin imputaciones por la ley de Usurpaciones.

El asunto es que un día antes, los consejeros habían votado por un listado para concejales a inscribir este año, entre los cuales figuraba, además, de Minerva Salazar, Yennifer Ortega, presidenta comunal de San Felipe, y otros militantes de la tienda, pero llegado el día de plazo máximo para las inscripciones, los nombres instalados fueron otros.

“Son puros independientes en desmedro de los militantes del partido, algo que habíamos votado y aprobado ya”, dice una fuente que prefiere no dar a conocer su nombre. Los inscritos fueron Jeannette Sotomayor, Maribel Estay, Ruth Delgado, Esteban Herrera, Valeria Fernández y el exDC Basilio Muena.

Entre los militantes y dirigentes hay una decepción grande con el parlamentario y quienes siguen sus pasos. En grupos de WhatsApp a los que accedió Puranoticia.cl se puede ver el profundo descontento.

CRÍTICOS COMENTARIOS EN LA INTERNA

“En mi calidad de Consejera Nacional de nuestro querido Partido Radical, les escribo para comunicarles que hoy presenté denuncia al Tribunal Supremo en contra del Diputado Lagomarsino por actitudes violentas y misóginas. Con todo respeto, los invito a tomar esta bandera de lucha para que nunca más se vulneren los derechos de nuestros militantes y dirigentes”, dice una dirigente en WhatsApp.

“Por fin alguien se pone firme y saca la cara”, comenta otra. “En reunión de CEN solicité apoyo para nuestras correligionarias afectados en donde se produjo un silencio total… y no hubo un so@ dirigente que apoyara o me preguntara por la situación de la V Región… no escuché después de mi relato a nadie manifestarse en contra de la violencia o abuso de poder”, denuncia una militante.

“En O’Higgins misma cosa. El presidente regional, que además es diputado, está instalando gente para su conveniencia, y la directiva nacional no da garantías ni menos escucha a las asambleas. El caso concreto San Fernando, donde está bajando candidat@s para llevar a su secretaria y otro operador… esto no es partido político radical es grupo del parlamentario”, afirma una militante.

A esto le responden: “Por lo menos en O’Higgins el diputado tiene el cargo del presidente, lo que es en regional Valparaíso, el diputado Lagomarsino no tiene ningún cargo. Sin embargo, interviene en las reuniones, prácticamente las dirige, hace rol hasta de secretario, teniendo él listado de los candidatos hasta el último minuto. ¿Para bajar a los que no eran de su agrado?”.

“El tema no es la región, es la directiva nacional que no les hace el perfil, o se equivocan según ellos en forma involuntaria, ahí está el problema”, alguien más comenta. “Actuar parlamentario=Poder absoluto dictatorial”, responde otro miembro.

“La democracia no les interesa, hacer partido menos, sólo velan por sus interese$$$”, critican de vuelta.

Otro dice: “Aquí el presidente está colocando los nombres, no han pasado por el consejo regional. Además, en el último consejo general como no tenían los nombres quedó la potestad en la mesa nacional, entonces no entiendo nada”, a lo que otro militante responde: “Si el consejo regional acuerda no llevar el candidato o candidata quedó fuera por acuerdo regional, pero si queda fuera por el presidente regional hay que pasarlo al TS. Ese es el proceso formal”.

“Nuevamente tenemos en la V región un Maduro, un Honorable que se pasa los acuerdos del consejo regional bajando a 3 correligionarios legítimamente votados por el consejo regional y pone por capricho a independientes, y si condenamos lo que pasa en Venezuela aquí la directiva nacional avala la dictadura del príncipe maquiavélico honorable, el fin justifica los medios”, dice alguien más, duramente.

“DESCONOCIERON LA DECISIÓN DEL CONSEJO”

A propósito de estos comentarios, Puranoticia.cl consultó a algunos de los dirigentes, quienes a través de un comunicado, informaron que la Directiva del Partido Radical en la comuna de San Felipe manifiesta su descontento con el “atropello al derecho de participación ante las elecciones municipales próximas”.

De acuerdo a su relato “el 29 de julio de 2024 en las dependencias del Partido Radical de la ciudad de Santiago, se consolidó la oposición por parte del Presidente Nacional, al hacer caso omiso del comunicado y respaldo enviado por la Secretaria Regional de Valparaíso, en el cual se ratificaba la lista de candidatos por la comuna de San Felipe, junto a las firmas de los Consejeros Regionales que asistieron y aprobaron los candidatos para las próximas elecciones municipales del día 27 de octubre. Al respecto, los nombres de 2 militantes activas del propio Partido Radical y miembros de la Directiva comunal de San Felipe, se encontraban en dicho listado. Sin embargo, el día 29 de julio, en la sede PR de Santiago, estando la Presidenta comunal de San Felipe acompañada por una Consejera Nacional, se presentó el Diputado Tomás Lagomarsino quien llegó junto al Ex Demócrata Cristiano, concejal independiente de la comuna de San Felipe, Basilio Muena Arias, y se impusieron para que no se tomara en cuenta la lista aprobada por el Consejo Regional de Valparaíso el día 19 de julio de 2024, consejo que se efectuó, exclusivamente para determinar las listas definitivas de candidatos”.

Además, cuentan que el Presidente Subrogante del Consejo Regional de Valparaíso, Luis Cisterna, envió un correo electrónico al Presidente Nacional “desconociendo la aprobación y decisión de la mayoría del Consejo Regional de Valparaíso, donde él presidió, especificando que la decisión la tomara la Directiva Nacional. Con posterioridad, el mismo Luis Cisterna, envió un listado borrador donde solo habían nombre de independientes. Es así, que la declaración de candidatos del Partido Radical en el Valle de Aconcagua quedó compuesta en su enorme mayoría por independientes, dejando sin participación a los militantes activos del Partido Radical”.

Lo anterior generó una profunda molestia no sólo en San Felipe, sino que en otras dirigencias de la región. “Queremos hacer presente a nuestro entorno social y a toda la ciudadanía, nuestro descontento y nuestro férreo desacuerdo con la decisión tanto de la Directiva Nacional, como la intromisión de un Diputado de la República del Distrito 7, sin cargo institucional, en las decisiones que por estatuto corresponden a la Directiva comunal y posterior aprobación de un Consejo Regional. Asimismo, el actuar del Presidente Subrogante del Consejo Regional de Valparaíso, Luis Cisterna, quien presidiendo los Consejos Regionales, desconoce los acuerdos de las mayorías”, dijeron desde San Felipe.

“ESTO VIENE DE ANTES”

Uno de los principales problemas que se suman, o quizás ocasionan esta crisis partidaria en la zona, es el hecho de que no exista un presidente formal de la tienda a nivel regional. En 2022 Cristián Román Tombolini renunció al partido tras ser pasado al Tribunal Supremo como castigo por su actuar, y quedó un presidente interino, Luis Cisterna, dirigiendo la tienda, pero de acuerdo a los otros dirigentes regionales no está dando el ancho y más bien sigue los pasos de lo que pide el diputado Lagomarsino. De hecho, en 2023 103 militantes renunciaron a la tienda, acusando falta de planificación para la Elección Municipal de 2024, diferencias con la directiva nacional y el Tribunal Supremo, e "incidencia" del diputado Tomás Lagomarsino en la orgánica partidaria.

Marcia Alvarado, dirigenta del comunal de Los Andes, cuenta que luego del consejo regional “nosotros quedamos conformes que ya habían inscrito a los candidatos y todo el tema y él dice bueno, igual no más, les voy a hacer la maldad en el (Consejo) Nacional”.

“Esto es una historia que viene desde hace tres años prácticamente que venimos en un conflicto, cuando derribaron al presidente electo democráticamente, Román Tombolini, porque ellos querían tener el poder y lo mandaron al Tribunal Supremo, porque en este partido son tan patriarcales que cuando tú no estás de acuerdo con ellos, o tú te refieres en mal término a un correligionario, o a quien sea del partido te envían al Tribunal Supremo”, continúa contando Alvarado.

“El segundo de la lista podía haber sido Marcelo Merino (quien figura hoy como presidente regional en la página web), pero eligieron a Cisterna, pero ellos tienen un lote donde manejan, donde operan políticamente todo. Así fue que los que estaban de acuerdo con Luis Cisterna y su y su clan, su lote, por decirlo así, se abrieron de eso y se fueron para el otro lado. Esto no está pasando tan solamente en San Felipe, viene arrastrándose desde O'Higgins, hay un montón de reclamos por el tema, porque operan según a su conveniencia”, contó.

¿Por qué ocurre esto? El dirigente regional radical Davis Bahamonde cuestiona los motivos de estos cambios, señalando que “fueron impuestos por el diputado”, pero luego apuntó al concejal independiente exDC, Basilio Muena, quien “no quiere perder, es decir, quiere ser siempre concejal, entonces él pone el listado a su conveniencia para él poder lograr seguir como concejal. Quería poner sus propios candidatos y yo le dije que no, que el partido decidía qué candidatos y si había cupo se abría a los independientes que quisieran participar, pero no, él decía siempre que no, que él quería poner su candidato y que él tenía amigos en el nacional que siempre lo iban a apoyar. Entonces, desde un principio este caballero empezó a meter sus maniobras. A nosotros no nos gustaba que fuera representante de nosotros, porque ya había sido expulsado de la Democracia Cristiana por haberse llevado $17 millones de ese partido”.

"PEDIRÁN PRESIDENTE DEFINITIVO"

Además, dijo que lo que ocurrió en la sede de San Felipe con el desalojo de una candidata a concejala “fue resultado del enojo del diputado”.

Hace dos años que se eligió un consejo regional y nunca pudo funcionar porque él tiene secuestrado el consejo. Entonces tiene a su lado al presidente subrogante, el cual funciona como secretario, porque todo lo hace el diputado. Es presidente, es consejero, es todo, y no tiene ningún cargo dentro, pero si alguien se opone, se enoja y hace cualquier embarrada para jodérselo. Y es lo que nos pasó a nosotros, que nos opusimos y resultó el hecho de lo que sucedió en San Felipe”.

Bahamonde señaló que de los 17 consejeros regionales “12 estamos descontentos, pero el problema es que los otros cinco los maneja el diputado como él quiere y hace lo que él quiere. Y la mayoría ni siquiera podemos votar porque ni siquiera hacen consejos regionales, entonces estamos pidiendo un presidente definitivo y vamos a llevar esto al Servel”.

“Hay una ingobernabilidad del partido, porque el diputado suplantó a la mayoría de los dirigentes regionales, gobierna como reyezuelo, pese a que el partido Radical es laico. Se pasó la institucionalidad por todas partes, es un tipo que no tiene protocolos, no tiene afectos. Algo tenía el partido Radical es un partido de afectos, de sobremesa, de respeto a la diversidad. Este tipo es un stalinista, un Maduro cualquiera, así le dicen ahora”, señala otro militante del interior.

La molestia de los militantes radica en que el diputado llegó como independiente en un cupo del partido, y hace apenas un año se hizo militante de la tienda, momento desde el cual comenzó a tomar todas estas decisiones que pasarían a llevar a las bases. “Nos equivocamos rotundamente con él”, dicen.

Respecto a la molestia de las directivas y militantes de la zona interior por el listado de candidatos, el diputado aludido Tomás Lagomarsino fue consultado por Puranoticia.cl, a lo que respondió que “En la región de Valparaíso inscribimos 172 candidatos conforme a la normativa legal y partidaria vigente. Se cumplió perfectamente con los plazos determinados y la dirección nacional del partido realizó la inscripción ante el Servel como es debido, con toda la documentación pertinente. Es natural que en estos proceso, y en todos los partidos, y es cosa de ver los distintos medios regionales, no todas las partes quedan conformes, pero eso es parte de la normalidad de la vida partidaria que le toca vivir a quienes militan en una colectividad política”.

PURANOTICIA