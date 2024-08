Creador de Farmacias Populares acusa a alcalde Sharp de "irresponsabilidad, desidia y administración desleal"

En el marco de la investigación del Ministerio Público por el caso «Farmacias Populares», el exdirector de la Farmacia Popular de Valparaíso, Marco Fernández, acusó en una declaración al alcalde de Jorge Sharp de “actuar negligente y administración desleal” mientras ejerció como tesorero de la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp).

Fernández afirmó en su declaración que tras crear en noviembre de 2026 la primera farmacia popular en Recoleta, donde trabajaba, sostuvo una reunión “con el recién electo alcalde Jorge Sharp, donde me invita a participar de su administración, integrándome en diciembre del 2016 en el cargo de subdirección de Economía en Salud, dependiente de la Dirección de Salud Comunal".

"Sabiendo el estado de la administración del dinero público en la Achifarp, (...) le sugiero al alcalde Sharp evaluar la continuidad de la Municipalidad de Valparaíso en la Achifarp. Es así como el alcalde dio la instrucción de que la municipalidad dejara de pagar la cuota, por desconfianza sobre el correcto uso de los recursos, los cuales debían ser resguardados y supervigilados de manera obligatoria por el tesorero Sharp”, relata.

Es decir, “el alcalde deja de pagar la cuota por desconfianza sobre la administración de los recursos por parte del tesorero Sharp", agrega.

"Mi sorpresa fue que ni así cumplió con sus responsabilidades legales. En este momento ya se configura el delito de omisión de denuncia por parte del alcalde tesorero, ya que cuenta con los antecedentes para dejar de pagar y no realiza ninguna denuncia ni solicita auditoría, ni siquiera pide los balances", advierte en su declaración.

Añade que, "aun siendo tesorero, Sharp me da la instrucción de comenzar a crear una nueva institución, con el objetivo de agrupar a las municipalidades que se hayan ido de la Achifarp. A mí me pareció una deslealtad crear una institución paralela aun siendo de la directiva de la institución que quiere perjudicar, por lo que insistí en que renuncie al cargo de tesorero y se realice la denuncia formal de la municipalidad a la asociación, pero nuevamente no se me escuchó”.

“A mediados del 2021, y solo luego que estallara públicamente el primer caso público de la Achifarp que se relacionaba con el no pago de un cheque, logré convencer que se renuncie al cargo de tesorero. Una vez que se renunció al cargo de tesorero, insistí en que la municipalidad renuncie formalmente a la asociación, ya que no era parte del directorio y se había decidido dejar de pagar la cuota durante años, pero el alcalde se negó permanentemente a ello", comenta más adelante.

Aquella decisión, dice Fernández, "deja una deuda millonaria a la Municipalidad de Valparaíso por no renunciar y no pagar la cuota, ya que la deuda siguió activa y sumando. Dicha deuda ahora es parte del proceso de liquidación forzosa de la institución y tiene demandada a las municipalidades por parte de los acreedores, por lo que yo sostengo que la liquidación forzosa de la Achifarp no solo se debió a la mala gestión, sino también a la irresponsabilidad, desidia y administración desleal de su tesorero en el cumplimiento de sus obligaciones legales".

Agrega que si se comprobaran algunos de los cargos “de fraudes, lavado de activos, cohecho en el caso Achifarp, estos no hubieran sido posibles sin la complicidad y el encubrimiento realizado por el tesorero Sharp".

Desde municipalidad, en tanto, afirmaron que entre julio de 2017 y septiembre de 2021, período en que Sharp fue tesorero de Achifarp, "no tomó parte, ni directa o indirectamente, de ninguna compra o decisión vinculada a los hechos que investiga la Fiscalía”.

Agregaron que “no tuvo acceso a cuentas ni tampoco a giro de cheques o participación en la designación de funcionarios o secretarios de la asociación, ya que como consta en decisión adoptada por la asamblea extraordinaria en marzo del año 2019, le fue entregado un mandato amplio de administración al presidente de la asociación".

"El alcalde Sharp formalizó su renuncia a la directiva de la Achifarp por sus diferencias con el proceder de la administración, lo cual consta en la carta enviada a la asociación para tal efecto. Todo antecedente o información que el alcalde Sharp conocía del caso fue entregada a la fiscalía en la declaración que realizó en julio del año 2023 en calidad de testigo", comentaron.

