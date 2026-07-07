Cortes de rutas y deslizamientos de material deja sistema frontal que se desarrolla entre las regiones de Maule y Los Lagos

Un temporal está afectando a diversas zonas entre las regiones de Maule y Los Lagos, dejando intensas precipitaciones y viento que han provocado cortes de rutas y deslizamientos de material.

De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en el contexto del sistema frontal, se reportan los siguientes antecedentes y novedades:

La Araucanía:

Se mantienen suspendidas las clases en los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Pucón.

Los Ríos

Comuna de Valdivia: Anegamiento de calles en distintos puntos de la comuna, atendidos por personal municipal.

Comuna de Mariquina: 1 vivienda anegada (trabaja bomberos). Además, se reportan árboles caídos en la Ruta T-230 y 1 posta anegada en el sector Ciruelos, ambas situaciones solucionadas.

Comuna de Panguipulli: Remoción en masa en el kilómetro 107 de la Ruta CH-203, que afecta solo la ciclovía y no la ruta principal.

Los Lagos

Comuna de Futaleufú: presencia de hielo en calzada del kilómetro 20 de la Ruta CH-231 provocó múltiples despistes de vehículos, sin personas lesionadas. Personal de Vialidad se dirige al lugar.

Comuna de Puerto Varas:

Ruta CH-225: deslizamiento de material sobre la ruta (sector La Ventana/La Máquina), tránsito restringido para turistas, habilitado para residentes y vehículos de emergencia.

Vicente Perez Rosales: Del mismo modo se encuentra cerrado de manera temporal el Paso Fronterizo Vicente Perez Rosales, mientras se encuentran cerrados desde el lunes 06 de julio los sectores Saltos del Petrohué y Senderos Petrohué, Ensenada, La Picada, Laguna Verde y Volcán Osorno del Parque Nacional Vicente Perez Rosales.

Adicionalmente, se han reportado desprendimientos de techumbres, caídas de árboles y anegamientos en las comunas de Puerto Montt, Llanquihue y Ancud.

INFORMACIÓN SECTORIAL

Según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a la hora del presente informe se reporta lo siguiente:

REGIÓN NÚMERO TOTAL DE CLIENTES SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO Maule 1.033 Ñuble 873 Biobío 1.829 La Araucanía 6.915 Los Ríos 1.680 Los Lagos 4.529 Total 16.859

(Imagen referencial)

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