Cortes de rutas y deslizamientos de material deja sistema frontal que se desarrolla entre las regiones de Maule y Los Lagos

El temporal ha dejado intensas precipitaciones y viento que han provocado anegamiento de calles y cortes del suministro eléctrico.
Un temporal está afectando a diversas zonas entre las regiones de Maule y Los Lagos, dejando intensas precipitaciones y viento que han provocado cortes de rutas y deslizamientos de material.
De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en el contexto del sistema frontal, se reportan los siguientes antecedentes y novedades:
Se mantienen suspendidas las clases en los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Pucón.
Comuna de Valdivia: Anegamiento de calles en distintos puntos de la comuna, atendidos por personal municipal.
Comuna de Mariquina: 1 vivienda anegada (trabaja bomberos). Además, se reportan árboles caídos en la Ruta T-230 y 1 posta anegada en el sector Ciruelos, ambas situaciones solucionadas.
Comuna de Panguipulli: Remoción en masa en el kilómetro 107 de la Ruta CH-203, que afecta solo la ciclovía y no la ruta principal.
Comuna de Futaleufú: presencia de hielo en calzada del kilómetro 20 de la Ruta CH-231 provocó múltiples despistes de vehículos, sin personas lesionadas. Personal de Vialidad se dirige al lugar.
Comuna de Puerto Varas:
Ruta CH-225: deslizamiento de material sobre la ruta (sector La Ventana/La Máquina), tránsito restringido para turistas, habilitado para residentes y vehículos de emergencia.
Vicente Perez Rosales: Del mismo modo se encuentra cerrado de manera temporal el Paso Fronterizo Vicente Perez Rosales, mientras se encuentran cerrados desde el lunes 06 de julio los sectores Saltos del Petrohué y Senderos Petrohué, Ensenada, La Picada, Laguna Verde y Volcán Osorno del Parque Nacional Vicente Perez Rosales.
Adicionalmente, se han reportado desprendimientos de techumbres, caídas de árboles y anegamientos en las comunas de Puerto Montt, Llanquihue y Ancud.
Según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a la hora del presente informe se reporta lo siguiente:
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REGIÓN
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NÚMERO TOTAL DE CLIENTES SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO
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Maule
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1.033
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Ñuble
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873
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Biobío
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1.829
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La Araucanía
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6.915
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Los Ríos
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1.680
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Los Lagos
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4.529
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Total
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16.859
(Imagen referencial)
PURANOTICIA