Corte repone arresto domiciliario total y complica escenario judicial del exalcalde Paredes

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt decidió este sábado revocar la rebaja cautelar que había beneficiado al exalcalde Gervoy Paredes (ex-PS), restituyendo la medida de arresto domiciliario total solicitada por el Ministerio Público, el municipio y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El Juzgado de Garantía había permitido que Paredes cumpliera solo arresto domiciliario parcial, argumentando que había dado cumplimiento adecuado a la medida original y que no era necesario mantener una cautelar “de ese nivel de intensidad”. Sin embargo, las entidades querellantes apelaron, señalando que la resolución no atendía adecuadamente los riesgos procesales.

Tras los alegatos, el tribunal de alzada resolvió revertir la decisión. Marcos Emilfork, jefe de la Unidad Penal Municipal, destacó el criterio de la Corte:

“La decisión acoge nuestros planteamientos y restituye el arresto domiciliario total”, afirmó.

Según el abogado, la medida es proporcional a la gravedad de los hechos indagados, que incluyen cohecho, fraude al Fisco y enriquecimiento ilícito. La investigación sostiene que Paredes habría aumentado su patrimonio en más de $214 millones de forma injustificada.

Desde su defensa pública, el exalcalde rechazó tajantemente los cargos y descartó la posibilidad de un juicio abreviado.

“Esto es un asesinato político. Buscan que quede inhabilitado para siempre”, afirmó en conversación con Radio Bio Bio, añadiendo que no está dispuesto a que la investigación siga prolongándose sin avances.

Aseguró que espera enfrentar las acusaciones en un juicio oral y que solicitará a su defensa oponerse a cualquier intento por extender el proceso.

La causa continúa avanzando, mientras la restitución de la medida cautelar vuelve a tensionar el escenario judicial del exjefe comunal.

PURANOTICIA