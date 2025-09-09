Corte rechaza solicitud de desafuero contra el Gobernador Regional de Atacama denunciado por funcionaria por abuso sexual

La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó la solicitud de la Fiscalía para desaforar al gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa (Ind.-PS), y no dio lugar a la formación de causa en su contra por el delito de abuso sexual, denunciado por una funcionaria.

En fallo dividido, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Carlos Meneses Coloma (voto de minoría), Pablo Krumm de Almozara y Aída Osses Herrera– rechazó la acción impetrada por considerar que los antecedentes aportados por el ente persecutor resultaron insuficientes para justificar la existencia del delito y privarlo del fuero que lo resguarda.

“La investigación persigue dejar establecida la responsabilidad penal del Gobernador Regional por sus acciones acometidas con el uso de fuerza o intimidación, sin embargo, los antecedentes de que se ha valido el Ministerio Público para demostrar dicha particularidad factual no revelan el proceder con fuerza ni tampoco permiten advertir algún grado de intimidación atribuible a la autoridad”, señala el fallo.

“En consecuencia, (...) resultará desechada la solicitud de desafuero porque no se ha podido justificar la existencia del delito que se investiga por el Ministerio Público”, concluye.

En esta causa, el Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG), dependiente del Ministerio de la Mujer, presentó una querella en contra del gobernador Vargas.

