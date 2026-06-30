Corte mantiene prisión preventiva para imputados por millonario robo frustrado a empresa de valores en Antofagasta

La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la decisión del Juzgado de Garantía que había sustituido la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, para tres imputados en una causa penal vinculada a un millonario robo frustrado a una empresa de transporte de valores de la ciudad.

Se trata de participantes de un robo frustrado de $40.000 millones de pesos contra la empresa de valores Loomis. El operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló por completo a una banda criminal que planeaba acceder a la bóveda principal mediante un túnel (en la foto).

La resolución acoge el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y la parte querellante, en contra de la decisión que permitía a los imputados enfrentar el proceso en libertad bajo caución y otras medidas cautelares.

Al analizar los antecedentes, la Corte concluyó que existen presunciones fundadas de participación de los imputados en los hechos investigados y que estos habrían sido ejecutados con un alto nivel de planificación y organización, lo que da cuenta de una operación delictual coordinada y de significativa gravedad.

El tribunal de alzada también estimó que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando tanto la magnitud del delito, como las circunstancias de su ejecución, incluyendo la existencia de maniobras destinadas a facilitar el ilícito principal.

Asimismo, la Corte relevó la posibilidad de reiteración delictiva derivada de la organización y planificación observadas en los hechos, señalando que la justificación basada en dificultades económicas no atenúa la responsabilidad, sino que refuerza la gravedad al validar conductas de esta naturaleza como medio de subsistencia.

En virtud de estos fundamentos, la Corte de Apelaciones resolvió revocar la resolución del tribunal de primera instancia, rechazar la solicitud de la defensa de modificar la medida cautelar y mantener la prisión preventiva de los imputados, considerando tanto el peligro de fuga como el riesgo para la seguridad de la sociedad mientras se desarrolla la investigación.

(Imagen: Fiscalía)

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