Corte decreta prisión preventiva para últimos imputados de la Operación Nereida

La Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió acoger los recursos presentados por la Fiscalía Regional de Los Ríos y decretó la prisión preventiva para los últimos imputados de la denominada Operación Nereida, completando así la medida cautelar para las ocho personas respecto de las cuales el Ministerio Público había solicitado su ingreso a prisión.

La decisión del tribunal de alzada revierte las resoluciones iniciales dictadas por el Juzgado de Garantía de Valdivia para algunos de los imputados, quienes habían quedado sujetos a medidas cautelares de menor intensidad durante la formalización.

La Fiscalía argumentó que mantener en libertad a estos investigados representaba un riesgo para la seguridad de la sociedad, considerando los antecedentes recopilados durante la investigación y el rol que habrían desempeñado dentro de la organización criminal.

Con este fallo, la totalidad de los imputados considerados estratégicos para el funcionamiento de la estructura delictual permanecerán privados de libertad mientras avanza la investigación.

La indagatoria fue desarrollada por la Unidad SAC-ECOH de la Fiscalía Regional de Los Ríos junto a las brigadas especializadas BIRO y BRILAC de la Policía de Investigaciones, permitiendo desarticular una organización dedicada, según la investigación, a la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos.

En el marco de la causa, los involucrados fueron formalizados por delitos de asociación criminal, lavado de activos, corrupción, delitos tributarios e infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, las personas para quienes se solicitó la prisión preventiva cumplían funciones relacionadas con el liderazgo, abastecimiento, coordinación, financiamiento y protección de las actividades ilícitas, desempeñando un papel fundamental para el funcionamiento y permanencia de la organización investigada en la Región de Los Ríos.

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