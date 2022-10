Corte de Apelaciones rechazó recurso contra el Municipio de Valparaíso por polémica performance de «Las Indetectables»

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de la Municipalidad que administra el alcalde Jorge Sharp por el show de «Las Indetectables» en la previa al Plebiscito de salida de la propuesta de nueva Constitución, actividad desarrollada en la plaza Victoria en agosto pasado.

Se trata de un recurso interpuesto por la Universidad del Alba en contra de la casa edilicia porteña, a quien apuntaron por su presunta responsabilidad en la vulneración a los derechos de menores tras la polémica performance donde una de las integrantes extrajo desde sus nalgas una bandera de Chile.

En fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada desestimó la acción argumentando debilidades en los fundamentos, tras no identificar la identidad de quienes se habrían visto afectados en sus derechos fundamentales.

“Al tratarse de una acción de resguardo de garantías concretas, debe referirse también a personas específicas, más allá de que cualquiera pueda recurrir en sus nombres. Una cosa es no requerir de mandato para representarlas y otra muy distinta es que no se necesite decir qué persona, o personas, son aquellas cuyas garantías habrían sido vulneradas o amenazadas”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que si lo anterior basta por sí sólo para desechar el recurso, aún hay una razón más poderosa, y es que "la recurrente se limita a pedir que su acción se acoja, ‘declarando que han sido vulneradas las garantías aseguradas en los Nº 1 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política, en contra de todos los niños y niñas y adolescentes que concurrieron a el (sic) evento mencionado’”.

En ese sentido, el fallo señala que "se pide una simple declaración, lo que naturalmente no es una pretensión compatible con la naturaleza cautelar del recurso de protección, pero no podía ser de otro modo porque, más allá de lo reprochable que el espectáculo resultara y de que mereciera realmente el calificativo de artístico, el caso es que resulta materialmente imposible imaginar una medida que esta Corte pueda adoptar y que ponga término a la afectación de derechos, o que resguarde las garantías que se dicen conculcadas, desde que se reclama contra un acto no solo consumado, sino que agotado”.

Finalmente se indica que "no cabe por esta vía perseguir castigos, lo que es propio de acciones administrativas o penales, ni tampoco es posible acá imponer conductas a futuro a la recurrida, y esto último porque aunque en ocasiones sí se puede ordenar un proceder para lo sucesivo, ello solo podría ocurrir cuando se relacione con actos cuyos efectos persisten, o al menos con actos dañosos cuya repetición sea tan probable como inminente".

Por tanto, la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió que "se rechaza, sin costas, el recurso intentado por don Alejandro Samuel Birman Polanco, en representación de Universidad del Alba (ex Universidad Pedro de Valdivia), en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso”.

