Corte de Apelaciones de Valdivia vuelve a decretar prisión preventiva contra hijo de Julia Chuñil

La Corte de Apelaciones de Valdivia mantuvo la prisión preventiva de Javier Troncoso como supuesto autor material del parricidio de su madre Julia Chuñil Catricura, de 72 años al momento de su desaparición el 8 de noviembre en la comuna de Máfil, región de Los Ríos.

De esta manera, el tribunal de alzada revocó la medida del Juzgado de Garantía de Los Lagos, que el viernes 4 de septiembre le otorgó el arresto domiciliario total, pero la fiscalía regional apeló de inmediato y el imputado siguió preso hasta la resolución de la corte.

El fiscal Alejandro Ríos informó que se mantuvo la causal de peligro la seguridad de la sociedad por el número de delitos formalizados, la gravedad de los mismos, las altas y el vínculo de parentesco entre el imputado y la víctima.

Cabe señalar que Troncoso se encuentra en prisión preventiva desde el 16 de enero pasado tras ser formalizado por parricidio, robo con intimidación e inhumación ilegal.

Según expuso la Fiscalía en la formalización, el día de la desaparición de Julia Chuñil, Javier Troncoso llegó a la vivienda de ambos en estado de ebriedad y premunido de un cuchillo. En la casa también estaban su hermana Jeannette, un exyerno y dos menores de 9 y 4 años, quienes también vivían en el mismo domicilio.

De acuerdo al relato de la fiscal, Javier Troncoso Chuñil intentó robar la pensión de $212 mil de N.G.P., 90 años, quien ocupaba una pieza colindante y quien estaba al cuidado de la mujer. Julia Chuñil salió en defensa del adulto mayor, le arrebató el cuchillo a su hijo y lo lanzó al exterior, lo que provocó la ira del sujeto.

"Procedió a golpearla, actuando a traición y sobre seguro, aprovechando las oportunidades materiales dada la situación de indefensión en la que se encontraba Julia del Carmen. Continuó agrediéndola en el exterior de la vivienda, para luego, con ambas manos, ahorcarla contra la pared de una bodega contigua a la casa, hasta lograr el propósito homicida”, señaló la Fiscalía en esa oportunidad.

En tanto, los otros dos hijos de Julia Chuñil imputados en la causa, Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, se encuentran sujetos a arraigo nacional. El plazo de cierre de la investigación está fijado para el 15 de octubre próximo.

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