Corte de Apelaciones de Valdivia rechaza recurso del desaforado diputado Ojeda por su reingreso a prisión preventiva

La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de amparo presentado en contra de la resolución de la Tercera Sala del tribunal de alzada de Temuco, que ordenó el reingreso en prisión preventiva del desaforado diputado Mauricio Ojeda, por el delito reiterado de fraude al fisco.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada descartó actuar ilegal, luego que se revocara la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Temuco, que rebajó la cautelar que debía cumplir Ojeda.

“La necesidad de cautela hoy se justifica en primer lugar por la etapa procesal en la que nos encontramos, que es una acusación por la cual se está solicitando por el Ministerio Público una pena de 19 años de privación de libertad, lo que demuestra las características de la gravedad de los hechos imputados tanto por el Ministerio Público como por la parte querellante”, se indica.

Asimismo, se señala que “debe sumarse las circunstancias que ha expuesto en esta parte la querellante, en orden a que el imputado en la investigación ha tenido conductas que podrían afectar el éxito del juicio oral y, eventualmente, conforme a los antecedentes, podrían afectar incluso la precisión y exactitud de la prueba que deba rendirse en ese juicio”.

De esta forma, se descartó el recurso de apelación presentado y el desaforado diputado Ojeda deberá seguir bajo la máxima cautelar tras ser imputado por el delito reiterado de fraude al fisco en el marco de los convenios suscritos entre el Gobierno Regional y las fundaciones Folab y Educc.

PURANOTICIA