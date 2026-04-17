Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó la prisión preventiva para el hijo de Julia Chuñil por parricidio

La Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió mantener la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil, único imputado por el delito de parricidio en el caso que indaga la desaparición de Julia Chuñil en Máfil, región de Los Ríos.

De esta forma, el tribunal de alzada respaldó la máxima medida cautelar que ya había sido decretada con anterioridad por el Juzgado de Garantía de Los Lagos. Cabe destacar que contra el individuo pesan acusaciones por robo con violencia e intimidación frustrados, maltrato relevante, trato degradante e inhumación legal.

Durante la semana pasada, la defensa del acusado buscó disminuir la intensidad de la cautelar para lograr su revocación. No obstante, la solicitud sufrió un doble rechazo en distintas instancias judiciales. Esta negativa se sustentó en los nuevos antecedentes expuestos por la Fiscalía el pasado 10 de abril, destacando principalmente el descubrimiento de una bolsa que contenía restos óseos humanos al interior del predio perteneciente a Julia Chuñil.

Hasta el momento, no se ha logrado establecer a quién corresponden dichas osamentas. Para esclarecer este punto y lograr avances concretos en la indagatoria, el Ministerio Público se encuentra a la espera de los resultados de un análisis de laboratorio que actualmente está siendo desarrollado en la Universidad Austral.

Por otro lado, la situación judicial de Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, hermanos del imputado, dio un vuelco tras quedar en libertad. El Tribunal de Los Lagos resolvió eliminar el arresto domiciliario que cumplían, argumentando que el rol de ambos corresponde al de encubridores del parricidio, desestimando así la tesis de la Fiscalía que los apuntaba como autores.

En consecuencia, la legislación vigente los exime de cualquier responsabilidad penal a raíz de la relación de parentesco que mantienen con el acusado.

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