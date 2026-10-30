Corte de Apelaciones de Valdivia ratifica prisión preventiva para el alcalde de Río Bueno por cohecho agravado y lavado de activos

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la prisión preventiva del alcalde de Río Bueno, Luis Roberto Reyes Álvarez, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados y reiterados de cohecho agravado y lavado de activos.

Estos ilícitos fueron perpetrados entre 2017 y 2022, en la comuna de la región de Los Ríos.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó, además, la prisión preventiva de Héctor Orlando Meza Hermosilla, imputado por los delitos consumados y reiterados de soborno y lavado de activos, cautelares dictadas por el Juzgado de Garantía de Río Bueno, el miércoles 21 de octubre recién pasado.

“Atendido el mérito de los antecedentes, lo expuesto por los intervinientes en esta audiencia, dándose los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, se CONFIRMA la resolución apelada de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiséis”, consigna el fallo.

Según el ente persecutor, el imputado Reyes Álvarez, entre 2017 y 2022, período en el que se desempeñó como jefe comunal (entre 2008 y 2021) y, posteriormente, como concejal (2021-2024), solicitó y recibió beneficios económicos de proveedores y contratistas de la municipalidad a su cargo, a cambio de favorecerlos en procesos de licitación, facilitar el pago de obras y dejar sin efecto multas aplicadas en la ejecución de las obras contratadas.

Para concretar dicho favorecimiento, se incorporaron requisitos restrictivos en las bases de licitación, criterios de evaluación desproporcionados o indeterminados; agilizaron estados de pago, se relajó fiscalización de las obras y se procedió a la condonación improcedente de multas aplicadas a las empresas adjudicatarias, sin la fundamentación técnica y/o jurídica.

COIMPUTADO

Entre 2017 y 2022, Reyes Álvarez habría solicitado y aceptado pagos del coimputado Meza Hermosilla, representante legal de dos empresas constructoras, a cambio de favorecerlas en contrataciones municipales. Entre 2016 y 2021, las empresas relacionadas con Meza se adjudicaron proyectos de construcción en la comuna, entre ellos, obras en establecimientos educacionales, refugios peatonales y la reposición de la Primera Compañía de Bomberos de Crucero.

Asimismo, se dejaron sin efecto cuatro multas por un total de $18.575.107 en perjuicio fiscal y se habrían transferido $27.860.000 directamente a la cuenta corriente personal del alcalde y a la su pareja Gladys Roxana Mancilla Albornoz (imputada), entre otros, de Elizabeth Lorena Rosas Beroiza, secretaria de una de las empresas de Meza Hermosilla, también imputada en la causa.

El segundo hecho indagado se habría cometido entre diciembre de 2019 y enero de 2020, periodo en el cual Reyes Álvarez habría solicitado o aceptado recibir $3.000.000 del coimputado Rodrigo Enrique Maluenda Ramírez, representante de sociedad Maluenda Producciones Limitada, para favorecer a dicha empresa en la licitación del servicio de producción, amplificación e iluminación de la “Semana Río Buenina 2020”, cuyo monto de licitación fue de $85.000.000.

Dos días después de la adjudicación, la sociedad transfirió $3.000.000 a la cuenta personal de Reyes Álvarez, quien esa misma jornada aprobó el contrato.

Entre 2018 y 2021 (hecho tres), Reyes Álvarez solicitó y recibió beneficios económicos por un total de $5.500.000 a cambio de facilitar la tramitación y el pago de obras adjudicadas a la Constructora San Ignacio por parte de uno de los socios, Juan Carlos Reyes Padilla, quien no se presentó a la audiencia de formalización respectiva, al estar con licencia médica.

Finalmente, la fiscalía cifró en, al menos, $36.360.000 los beneficios que habría cohechado Reyes Álvarez. Para incorpora dicho monto al sistema financiero y utilizarlos en operaciones personales, entre 2017 y 2022, los coimputados Meza Hermosilla, Rosas Beroiza y el también imputado en la causa Alejandro Andrés Rosas Cárcamo, funcionario municipal, habrían realizado transferencias entre cuentas, depósitos en efectivo y cheques a las cuentas personales de Reyes Álvarez y su pareja.

(Imagen: Municipalidad de Río Bueno)

PURANOTICIA