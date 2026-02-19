Corte de Apelaciones de Coyhaique decreta prisión preventiva para exdirigente Fenats por fraude al fisco

La Corte de Apelaciones de Coyhaique decretó la prisión preventiva del exdirigente de la Fenats de Aysén, Roland Andrés Cárcamo Catalán, formalizado por fraude al fisco en una arista del caso Convenios. En esta causa está imputado, pero desformalizado, el diputado Miguel Ángel Calisto.

Cárcamo Catalán fue formalizado el pasado 11 y 12 de febrero por obtención fraudulenta de subvenciones en carácter de reiterado, hechos ocurridos el año 2023 y 2024. En esa oportunidad, el Juzgado de Garantía de Coyhaique lo dejó con arresto domiciliario total.

La Fiscalía Regional de Aysén apeló y la corte decretó su prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, debido a que Cárcamo Catalán y su entorno cercano habría amenazado y hostigado a funcionarios públicos.

Además, la corte decretó el arresto domiciliario total de Carla Nicole Graf Toledo, pareja de Cárcamo Catalán, quien en la misma formalización del 11 y 12 de febrero quedó con arresto domiciliario nocturno. El plazo de cierre de investigación es de 120 días

Hasta el momento, la fiscalía ha formalizado dos investigaciones por cuatro delitos de fraude al fisco por obtención fraudulenta de subvenciones, las que se vinculan a una tercera causa, la cual ya había sido formalizada el pasado miércoles 14 de enero, por el delito de fraude al fisco.

En esa oportunidad, el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó suspender el proceso contra el diputado Calisto, con el argumento de que cuenta con un nuevo fuero parlamentario, esta vez como senador electo. El 6 de febrero, la corte ordenó que se reanude el procedimiento en su contra.

En la causa que involucra a Cárcamo Catalán, su pareja y otros dos imputados se investiga un fraude al fisco por 100 millones de pesos, mediante la obtención de recursos del gobierno regional para supuestos proyectos y programas que jamás se ejecutaron.

Según la imputación, como funcionario del Servicio de Salud de Aysén y dirigente gremial de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Cárcamo Catalán se concertó con los otro imputados para defraudar al Fisco, obteniendo dineros provenientes de los fondos concursables del 8% FNDR del Gobierno Regional de Aysén.

Para tales efectos los imputados postularon a tres proyectos en los cuales la institución ejecutora supuestamente era Fenats. Sin embargo, toda la postulación, gestión y rendición de estos proyectos fue un ardid o mecanismo malicioso para la obtención de fondos públicos.

PURANOTICIA