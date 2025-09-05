Corte de Apelaciones de Concepción confirma retención de ingresos de Camila Polizzi

La Corte de Concepción rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Camila Polizzi y confirmó la resolución que decretó la retención de bienes muebles o dineros de la imputada como autora de los delitos consumados de estafa con usurpación de identidad, uso malicioso de documento público falso y lavado de activos en el marco de una arista del caso Convenios.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de Concepción, que ordenó la retención de las sumas de dinero que se encuentra en poder de las cuentas bancarias que Polizzi posee en Mercardo Pago y Banco Falabella.

“Se puede apreciar que las medidas decretadas resultan proporcionales y adecuadas, por lo que el argumento en contrario será desechado. En efecto, con tales medidas se pretende responder de los perjuicios patrimoniales que pueden surgir con ocasión de los delitos cometidos al erario fiscal”, señala el fallo.

Asimismo, se precisa que la medida se impondrá solo sobre “la suma que exceda de las 56 Unidades de Fomento mensuales, ya que de otro modo se le estaría impidiendo cumplir con la obligación alimenticia para con sus hijas menores, al ser estos dineros su única fuente de ingresos”.

De esta forma, se confirmó que se retendrá los bienes muebles o dineros que se encuentran en poder de Polizzi en su cuenta vista del Banco Mercado Pago, y en la cuenta corriente del Banco Falabella, “por concepto de cualquier tipo de retiro de ganancias, pago o retribución a las que tenga derecho o se devenguen a la imputada (…) por toda prestación de servicios realizada, hasta por la suma total de $250.635.000”.

