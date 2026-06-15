Corte acoge querella de capítulos contra exfiscal de Los Ángeles acusado de asociación criminal

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra de Rodrigo Antonio Durán Fuica, indagado por asociación criminal, violación de secretos, negociación incompatible y lavado de activos.

Estos ilícitos los habría cometidos en el ejercicio del cargo de fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Los Ángeles.

En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada penquista acogió la acción, tras establecer que, en el caso concreto, se cumplen los requisitos para acceder a la apertura de causa en contra del otrora persecutor.

“Que, como ya se expuso previamente, en este estadio procesal, basta con constatar la existencia de antecedentes que permitan inferir una participación probable del querellado en los hechos punibles, reservándose el debate exhaustivo sobre la culpabilidad y la prueba para el juicio oral correspondiente”, plantea el fallo.

Agrega que “de lo que sigue que las alegaciones de la defensa en cuanto a la insuficiencia probatoria y a la imposibilidad de juzgar criminalmente a su representado constituyen cuestiones de fondo que exceden el ámbito de este antejuicio y que deben ser postuladas en la oportunidad procesal correspondiente”.

“De lo anterior, fluye que el estándar exigido para determinar el mérito de la querella establecido en el artículo 425 del Código Procesal Penal para declarar su admisibilidad, lo que implica solo reconocer, en este especial proceso, la plausibilidad de los antecedentes ventilados ante esta magistratura”, se agrega.

Señala “que hagan procedente permitir la realización de juicio oral contradictorio en contra de la persona del capitulado, en el cual, con pleno respecto de los derechos y garantías procesales de todos los intervinientes”.

“Se establezca a través de los medios de prueba legal y del modo prescrito en el artículo 340 del Código Procesal Penal, si el capitulado incurrió o no en la conducta delictiva que se le atribuye y si esta puede ser subsumida en los tipos penales esbozados en la querella de capítulos, pudiendo el querellado ejercer las defensas y medios de impugnación que le franquea la ley en las instancias procesales correspondientes para efectos de liberarse de su responsabilidad si ello fuera procedente”, agrega.

“Que, por lo anteriormente expuesto debido a que las defensas esgrimidas no logran desvirtuar lo que se viene razonando por esta Corte y no obstante lo ya señalado en los motivos precedentes, conviene tener presente, que la decisión que se adoptará en lo resolutivo, en ningún caso dice relación con una cabal constatación de los ilícitos que constituyen las infracciones esgrimidas en la querella de capítulos”, señala el escrito

Y continúa: “Ni de la irrefutable participación del capitulado en estos, sino solo que alcanzan mérito bastante para considerar que los hechos por los que se busca acusar al exfiscal Durán Fuica, no son acusaciones ligeras ni sin fundamentos, sino más bien se cuenta con evidencias serias sobre la infracción que ameritó este antejuicio y que en caso alguno lesionan la presunción de inocencia que le asiste conforme a derecho”, se sotiene.

Por tanto, se resuelve que: “se declara admisible la querella de capítulos interpuesta por la fiscal regional de Ñuble, doña Nayalet Mansilla Donoso en contra del exfiscal adjunto de la Fiscalía Local de Los Ángeles Rodrigo Antonio Durán Fuica”.

PURANOTICIA