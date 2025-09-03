Corrupción en Arica: PDI allana seremi de Bienes Nacionales y detiene a 5 funcionarios

Un operativo conjunto de la PDI y la Fiscalía de Arica terminó con la detención de seis funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales y cuatro particulares, acusados de una red de corrupción.

La investigación se inició en 2021 y reveló que los imputados se organizaron para manipular trámites y la entrega de terrenos fiscales a cambio de sobornos.

La Seremi de Bienes Nacionales emitió un comunicado en el que confirmó la detención de sus funcionarios y señaló que la investigación "se origina en hechos denunciados por el propio secretario regional de esta cartera".

El organismo condenó los hechos y aseguró que los funcionarios "utilizan su rol para obtener beneficios personales".

Además de las detenciones, la institución instruyó un proceso disciplinario interno para determinar responsabilidades y sanciones. La Seremi se comprometió a colaborar con la investigación del Ministerio Público.

